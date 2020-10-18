“远远的街灯明了，好像闪着无数的明星。天上的明星现了，好像点着无数的街灯。”现代文化家郭沫若在《天上的街市》中，用浪漫的笔法描绘了一幅灿烂的星空。在位于偃师首阳新区的夏都大桥，近日亮化提升工程全面完工，桥面不见一盏路灯，但在夜间却宛若天上的街市，为这片夏都遗址增添了一抹亮丽的风采。
“远远的街灯明了，好像闪着无数的明星。天上的明星现了，好像点着无数的街灯。”现代文化家郭沫若在《天上的街市》中，用浪漫的笔法描绘了一幅灿烂的星空。在位于偃师首阳新区的夏都大桥，近日亮化提升工程全面完工，桥面不见一盏路灯，但在夜间却宛若天上的街市，为这片夏都遗址增添了一抹亮丽的风采。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605