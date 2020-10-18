“远远的街灯明了，好像闪着无数的明星。天上的明星现了，好像点着无数的街灯。”现代文化家郭沫若在《天上的街市》中，用浪漫的笔法描绘了一幅灿烂的星空。在位于偃师首阳新区的夏都大桥，近日亮化提升工程全面完工，桥面不见一盏路灯，但在夜间却宛若天上的街市，为这片夏都遗址增添了一抹亮丽的风采。

夜幕中的大桥

“远远的街灯明了，好像闪着无数的明星。天上的明星现了，好像点着无数的街灯。”现代文化家郭沫若在《天上的街市》中，用浪漫的笔法描绘了一幅灿烂的星空。在位于偃师首阳新区的夏都大桥，近日亮化提升工程全面完工，桥面不见一盏路灯，但在夜间却宛若天上的街市，为这片夏都遗址增添了一抹亮丽的风采。