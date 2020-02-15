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正式加入！洛阳成为中德工业城市联盟成员城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-18 17:15

　　10月16日，我市应邀参加在广东省佛山市举办的2020年中德工业城市联盟第九次全体会议暨“新入盟成员城市”授牌仪式，正式成为中德工业城市联盟成员城市。会上，洛阳还作了现场推介，向与会的中德两国联盟城市提供中德合作更多经验与借鉴。

　　中德工业城市联盟于2016年4月正式成立，是由中德两国主要工业城市组建的城市联盟组织，目前共有47家正式成员，其中中方成员27家，德方20家。该联盟以服务中德工业城市间互补发展、创新融合为使命，推动中德城市间的经贸往来和企业合作，力促两国在技术、市场、资本的有效对接，实现联盟城市协同发展。

　　为加快中欧(洛阳)科创国际合作产业园、中德产业园建设，以及引进具有国际领先水平的欧洲企业，我市于去年7月启动申请加入中德工业城市联盟的工作。在与该联盟秘书处洽谈时，洛阳的工业基础、经济发展水平等，获得对方一致好评。

　　授牌仪式上，中德工业城市联盟秘书长刘怡为洛阳市颁发“联盟成员证书”。通过此次活动平台，洛阳与其他联盟成员加强了交流合作，共商新阶段联盟工作计划，进一步开拓了与德国的合作渠道。

　　市商务局相关负责人介绍，下一步，我市将以此为契机，肩负起向海外传递洛阳市良好的投资环境、投资政策、产业方向等信息使命，为中德经贸合作打下良好基础，为洛阳企业“走出去”和高质量外资“引进来”贡献力量，同时加快中欧(洛阳)科创国际合作产业园和中德产业园建设，打造内陆地区双向开放新高地。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 夏帆 赵宇 文/图）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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