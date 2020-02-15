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火爆！洛阳市首家消费扶贫生活馆开馆，在市区能买洛宁土特产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-18 17:15

　　“在老城西大街能买洛宁特产啦”“上戈苹果又大又红”……昨日上午，洛阳市首家消费扶贫生活馆暨老城区对口帮扶洛宁县消费扶贫形象店揭牌，不少人的朋友圈被该消息刷屏。

　　该馆位于洛阳市老城区西大街，由老城区免费提供场地。店面古色古香，步入店内，洛宁土蜂蜜、深山杂粮、上戈苹果、红薯粉条、烤鸭蛋……各类洛宁特产琳琅满目。揭牌当天，家住西工区的张女士闻讯赶来，买了粉条、小米等四样特产，她说：“这家店不仅方便我们购买洛宁特产，也让我有机会为消费扶贫贡献力量。”

　　老城区西大街古今交融，特色商铺鳞次栉比，该馆又为老街增添一抹亮色。近年来，老城区对口帮扶洛宁县脱贫攻坚工作，投资建设党群服务中心、通组通户道路和安全饮水等民生工程。2019年，老城区先后两次开展洛宁特色农产品消费扶贫活动，认购特色农产品2.5万余斤。

　　“消费扶贫生活馆通过‘以购代捐、以买代帮’的方式，打造消费扶贫的新格局。预计馆内每年可销售特色农产品300万元以上，销售利润的30%将专项用于扶贫工作，带动上百户贫困户在种植、加工、储存等环节实现增收。”该馆的负责人说，消费扶贫生活馆将成为洛宁县推广特色农产品的窗口，提升特色农产品的知名度和市场竞争力。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 赵笑菊/文 记者 张怡熙 特约通讯员 石智卫/图)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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