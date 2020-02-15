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伊川县公安局开展公众安全感和执法满意度提升暨反电诈宣传工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-10-17 17:50

　　10月17日，伊川县公安局按照县局党委统一安排部署，组织各乡镇派出所并在县城设置三个宣传点集中开展公众安全感和执法满意度提升暨反电诈宣传工作。

　　活动中，县局政治处、治安大队、交警大队联合警令部、法制大队、经侦大队、巡警大队、网监大队、国保大队、反恐大队等在县城人民大街、鹤鸣广场、银兴广场设置宣传点，同时，各乡镇派出所也通过张贴反诈知识海报、条幅、发放宣传彩页、开展警民恳谈会、进商场、进村入户等形式，多措并举推进公众安全感和执法满意度提升暨反电诈宣传工作入眼、入耳、入心，营造了全民防诈、全民反诈的浓厚舆论氛围。

　　截止目前，全县366个村(社区)公众安全感和政法机关执法满意度提升暨反电诈宣传入村入户发放1万余份宣传页，悬挂780余条横幅，各商户、加油站等LED显示屏滚动播放反电诈宣传标语，各村大喇叭早晚2次播放反电诈音频，受宣传群众达60余万人。

　　伊川公安将持续开展公众安全感满意度提升暨反电诈宣传工作，努力为平安伊川建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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