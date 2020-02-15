洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

特色农产品成抢手货！洛龙区脱贫攻坚成果展扶贫产品热卖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-17 16:20

左侧的是驻村第一书记

　　“您瞧，村民养的蜂，蜂蜜口感绵密,入口即化……”今日，泉舜购物广场前的空地上，“全国扶贫日”系列活动中的洛龙区脱贫攻坚成果展展示了洛龙区脱贫攻坚的成果，其中一项亮点内容是驻村第一书记直播带货。您瞧，洛阳市洛龙区科技园街道办事处毕沟村的驻村第一书记谷娜敏和村民武红跃坐在直播间，拿着蜂蜜，对着直播设备侃侃而谈……

　　直播间对面，洛龙区李楼镇、白马寺镇、安乐镇、科技园街道办事处、龙门街道办事处、学府街道办事处等扶贫产品展位排成一排。石榴、红薯、小米、猕猴桃等果蔬产品琳琅满目，这些都是贫困户和扶贫企业种植、生产的农产品，价格不贵。毕沟村村民武红跃曾是贫困户，后来通过养蜂脱贫增收。这次，他带来自家产的蜂蜜，见到市民前来咨询，武红跃热情推销蜂蜜的同时，不忘夸夸驻村第一书记谷娜敏。今年一二月份，受疫情影响，武红跃无法出门放蜂，他养的蜜蜂几乎全部死亡，愁得夜不能寐。“谷娜敏知道后，让我放宽心，跑好几趟帮我申请救助金。”武红跃说，没过多久，他就领到了困难群众临时救助款，渡过难关。“前一段，我又领到洛龙区精准防贫保险1万元。”武红跃吃下了“定心丸”，他买来蜂箱，重新养起蜜蜂，收获不小。展览现场，有不少村民前来售卖自家农产品，一上午，石榴、猕猴桃等卖出一大半。

　　“扶贫政策这么好,我们就应该放开手脚加油干!”白马寺镇孔寨村村民王继红曾是贫困户，在扶贫政策的帮助下，她建起蔬菜大棚，多样化种植蔬菜，实现脱贫致富，2018年，她被洛龙区评为勤劳致富道德模范。说起脱贫政策，王继红夸个不停。“区里不仅对种植特色农产品和经济林的贫困户进行补贴，还发放扶贫小额信贷。”王继红说。近些年，洛龙区通过发展产业扶贫项目，为贫困户设置公益性岗位等方法，让贫困户在家门口就能上班就业。自从脱贫攻坚战役打响以来，该区的7个贫困村先后摘掉“贫困帽”，1685户6132名贫困人口全部脱贫，贫困劳动力的就业率达到100%。

　　下午时分，现场的直播带货间依然热闹，十余名驻村第一书记来不及吃饭，轮流带着村民直播推销农产品。“大家为扶贫下单，不仅助力村民增收，也让他们有了信心。”谷娜敏说。看到蜂蜜销售量不错，武红跃的心里比“蜜”甜，他也准备回家开直播，尝试网销蜂蜜。(洛报融媒记者 何奕儒)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 瀍河两侧建乐道 市民健身休闲更方便
  • 最新！洛阳市人大常委会任命名单
  • 洛阳从政坊、大同坊游园将在近期完成...
  • 中国三大石窟将在洛阳举行首次艺术联展
  • 洛阳三彩俑，“跳上”“荷花奖”舞台
  • 定了！洛阳广州市场步行街“双11”开...
  • 赞！洛阳这个县成了国家试点
  • 人口普查共有四种表式 其中10%住户要...
  • 今晚上演！16部舞蹈作品在洛阳角逐中...
  • 洛阳狂犬病疫苗供应已经恢复 接种单位...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月15日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    效果图来了！洛阳伊滨...
    中集凌宇：智能化改造 ...
    101岁老人杨丛：为人和...
    涧河涧西段：治理见成...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605