特色农产品成抢手货！洛龙区脱贫攻坚成果展扶贫产品热卖

“您瞧，村民养的蜂，蜂蜜口感绵密,入口即化……”今日，泉舜购物广场前的空地上，“全国扶贫日”系列活动中的洛龙区脱贫攻坚成果展展示了洛龙区脱贫攻坚的成果，其中一项亮点内容是驻村第一书记直播带货。您瞧，洛阳市洛龙区科技园街道办事处毕沟村的驻村第一书记谷娜敏和村民武红跃坐在直播间，拿着蜂蜜，对着直播设备侃侃而谈……

左侧的是驻村第一书记

“您瞧，村民养的蜂，蜂蜜口感绵密,入口即化……”今日，泉舜购物广场前的空地上，“全国扶贫日”系列活动中的洛龙区脱贫攻坚成果展展示了洛龙区脱贫攻坚的成果，其中一项亮点内容是驻村第一书记直播带货。您瞧，洛阳市洛龙区科技园街道办事处毕沟村的驻村第一书记谷娜敏和村民武红跃坐在直播间，拿着蜂蜜，对着直播设备侃侃而谈……

直播间对面，洛龙区李楼镇、白马寺镇、安乐镇、科技园街道办事处、龙门街道办事处、学府街道办事处等扶贫产品展位排成一排。石榴、红薯、小米、猕猴桃等果蔬产品琳琅满目，这些都是贫困户和扶贫企业种植、生产的农产品，价格不贵。毕沟村村民武红跃曾是贫困户，后来通过养蜂脱贫增收。这次，他带来自家产的蜂蜜，见到市民前来咨询，武红跃热情推销蜂蜜的同时，不忘夸夸驻村第一书记谷娜敏。今年一二月份，受疫情影响，武红跃无法出门放蜂，他养的蜜蜂几乎全部死亡，愁得夜不能寐。“谷娜敏知道后，让我放宽心，跑好几趟帮我申请救助金。”武红跃说，没过多久，他就领到了困难群众临时救助款，渡过难关。“前一段，我又领到洛龙区精准防贫保险1万元。”武红跃吃下了“定心丸”，他买来蜂箱，重新养起蜜蜂，收获不小。展览现场，有不少村民前来售卖自家农产品，一上午，石榴、猕猴桃等卖出一大半。

“扶贫政策这么好,我们就应该放开手脚加油干!”白马寺镇孔寨村村民王继红曾是贫困户，在扶贫政策的帮助下，她建起蔬菜大棚，多样化种植蔬菜，实现脱贫致富，2018年，她被洛龙区评为勤劳致富道德模范。说起脱贫政策，王继红夸个不停。“区里不仅对种植特色农产品和经济林的贫困户进行补贴，还发放扶贫小额信贷。”王继红说。近些年，洛龙区通过发展产业扶贫项目，为贫困户设置公益性岗位等方法，让贫困户在家门口就能上班就业。自从脱贫攻坚战役打响以来，该区的7个贫困村先后摘掉“贫困帽”，1685户6132名贫困人口全部脱贫，贫困劳动力的就业率达到100%。

下午时分，现场的直播带货间依然热闹，十余名驻村第一书记来不及吃饭，轮流带着村民直播推销农产品。“大家为扶贫下单，不仅助力村民增收，也让他们有了信心。”谷娜敏说。看到蜂蜜销售量不错，武红跃的心里比“蜜”甜，他也准备回家开直播，尝试网销蜂蜜。(洛报融媒记者 何奕儒)