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秋高气爽回归 洛阳高温站上2字头
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-17 09:38

　　昨日，天气终于放晴。早晨，薄雾笼罩，还有丝丝秋凉，到了午后已是阳光灿烂。

　　秋高气爽的好天气回归，哪里是双休日赏景好去处呢？中国天气网昨日推出2020全国赏秋叶地图，为大家挑选了全国十个秋叶最佳观赏地。其中，河南嵩山入选。不过，目前嵩山上的树叶大部分还未“上红妆”，放眼望去还是万绿枝头一叶黄。

　　中国天气网气象分析师王伟跃介绍，温度是决定树叶能否“上红妆”的最关键要素，气温降至10℃左右，树叶逐渐变黄，进入深秋，气温降至3℃左右，树叶才能“上红妆”。这是因为秋季随着气温降低，树叶中的叶绿素会被分解，养分被分配到树干和树根，以利于树木过冬，因此，树叶会变黄。而深秋时节，随着气温进一步走低，叶子运输糖类和水分的能力逐渐减弱，导致叶片内葡萄糖浓度越来越高，使得叶子细胞呈现酸性，叶子里面的花青素会变红，叶子也就“上红妆”了。

　　下面，来看一下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受高空平直西风环流影响，预计今天多云到晴天，偏北风3级左右，气温6℃到20℃。明天晴天到多云，偏北风2级到3级，气温8℃到20℃。

　　虽然这几日都是晴好天气，但早晚寒气逼人，秋裤到底是穿还是不穿呢？天气分析师提示：当日最低气温低于10℃时，体质较弱的人可考虑穿上秋裤；当日最低气温低于5℃时，建议大家都穿上秋裤；当日最低气温低于-10℃时，棉裤就该上阵了。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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