洛阳狂犬病疫苗供应已经恢复 接种单位信息公布快看看都在哪

疫苗的话题一直比较受市民关注，其中就包括狂犬病疫苗，前段时间有亲友及读者向“洛小护”打听狂犬病疫苗的消息，有人想知道目前我市狂犬病疫苗的供应情况，有人想了解如何通过手机预约接种狂犬病疫苗。今天，“洛小护”就把市疾控中心免疫规划所所长田鹏请到了咱们的栏目现场，为大家解答这些疑问。

大家好，我是《健康洛阳全民享我的健康我做主》栏目主持人“洛小护”。

疫苗的话题一直比较受市民关注，其中就包括狂犬病疫苗，前段时间有亲友及读者向“洛小护”打听狂犬病疫苗的消息，有人想知道目前我市狂犬病疫苗的供应情况，有人想了解如何通过手机预约接种狂犬病疫苗。今天，“洛小护”就把市疾控中心免疫规划所所长田鹏请到了咱们的栏目现场，为大家解答这些疑问。

专家回应

我市狂犬病疫苗供应，目前已经恢复

洛小护：田所长，前段时间，我接到亲友及读者的咨询电话，反映接种不上狂犬病疫苗。

田鹏：今年受部分疫苗生产企业生产设备升级改造、停产整改及批签发速度减慢等因素影响，狂犬病疫苗供不应求，我市狂犬病疫苗也出现紧缺情况。

洛小护：现在狂犬病疫苗在洛阳的供应情况怎么样了？手机上能预约接种吗？

田鹏：目前我市已经恢复供应，大家通过手机搜索并关注“约苗”微信公众号，就能查到我市哪些预防接种门诊有狂犬病疫苗，进行预约接种。

实用收藏

最新城市区狂犬病疫苗接种点信息

洛小护：咱城市区一共有多少个狂犬病疫苗接种点？都可以通过“约苗”微信公众号预约接种吗？

田鹏：为方便有需求者接种狂犬病疫苗，我们专门整理了下面这份城市区狂犬病疫苗接种点信息，这是最新、最全的，包括单位名称、联系电话、是否启用“约苗”，大家可以收藏。

关注洛小护·健康知多点

洛小护：说到狂犬病，大家有很多问题想咨询，比如，究竟哪些动物会传播狂犬病？

田鹏：很多人以为被动物致伤后就要接种狂犬病疫苗，其实并非如此。犬、猫、狐、狼、臭鼬、猫鼬等食肉目动物是狂犬病病毒的储存宿主，均可感染狂犬病病毒成为传染源，被以上动物抓咬伤，均要按照狂犬病暴露进行处置。

洛小护：接种过狂犬病疫苗，如果再次被咬伤，需要再接种狂犬病疫苗吗？

田鹏：如果是既往接种过狂犬病疫苗的人，其体内会产生免疫记忆，一旦再次被猫、犬等动物抓咬伤，只需要接种狂犬病疫苗就可以了，不用打免疫球蛋白。(记者 曾宇凌 通讯员 梁秀梅)