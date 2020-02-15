洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳狂犬病疫苗供应已经恢复 接种单位信息公布快看看都在哪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-17 09:27

　　大家好，我是《健康洛阳全民享我的健康我做主》栏目主持人“洛小护”。

　　疫苗的话题一直比较受市民关注，其中就包括狂犬病疫苗，前段时间有亲友及读者向“洛小护”打听狂犬病疫苗的消息，有人想知道目前我市狂犬病疫苗的供应情况，有人想了解如何通过手机预约接种狂犬病疫苗。今天，“洛小护”就把市疾控中心免疫规划所所长田鹏请到了咱们的栏目现场，为大家解答这些疑问。

　　专家回应

　　我市狂犬病疫苗供应，目前已经恢复

　　洛小护：田所长，前段时间，我接到亲友及读者的咨询电话，反映接种不上狂犬病疫苗。

　　田鹏：今年受部分疫苗生产企业生产设备升级改造、停产整改及批签发速度减慢等因素影响，狂犬病疫苗供不应求，我市狂犬病疫苗也出现紧缺情况。

　　洛小护：现在狂犬病疫苗在洛阳的供应情况怎么样了？手机上能预约接种吗？

　　田鹏：目前我市已经恢复供应，大家通过手机搜索并关注“约苗”微信公众号，就能查到我市哪些预防接种门诊有狂犬病疫苗，进行预约接种。

　　实用收藏

　　最新城市区狂犬病疫苗接种点信息

　　洛小护：咱城市区一共有多少个狂犬病疫苗接种点？都可以通过“约苗”微信公众号预约接种吗？

　　田鹏：为方便有需求者接种狂犬病疫苗，我们专门整理了下面这份城市区狂犬病疫苗接种点信息，这是最新、最全的，包括单位名称、联系电话、是否启用“约苗”，大家可以收藏。

　　关注洛小护·健康知多点

　　洛小护：说到狂犬病，大家有很多问题想咨询，比如，究竟哪些动物会传播狂犬病？

　　田鹏：很多人以为被动物致伤后就要接种狂犬病疫苗，其实并非如此。犬、猫、狐、狼、臭鼬、猫鼬等食肉目动物是狂犬病病毒的储存宿主，均可感染狂犬病病毒成为传染源，被以上动物抓咬伤，均要按照狂犬病暴露进行处置。

　　洛小护：接种过狂犬病疫苗，如果再次被咬伤，需要再接种狂犬病疫苗吗？

　　田鹏：如果是既往接种过狂犬病疫苗的人，其体内会产生免疫记忆，一旦再次被猫、犬等动物抓咬伤，只需要接种狂犬病疫苗就可以了，不用打免疫球蛋白。(记者 曾宇凌 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 瀍河两侧建乐道 市民健身休闲更方便
  • 最新！洛阳市人大常委会任命名单
  • 洛阳从政坊、大同坊游园将在近期完成...
  • 中国三大石窟将在洛阳举行首次艺术联展
  • 定了！洛阳广州市场步行街“双11”开...
  • 洛阳三彩俑，“跳上”“荷花奖”舞台
  • 今晚上演！16部舞蹈作品在洛阳角逐中...
  • 恒生光合城一楼住户私挖地下室丨百姓...
  • 青岛疫情由新冠病毒感染者与普通患者...
  • “一带一路”(洛阳)国际农业合作博览...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月15日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    效果图来了！洛阳伊滨...
    中集凌宇：智能化改造 ...
    101岁老人杨丛：为人和...
    涧河涧西段：治理见成...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605