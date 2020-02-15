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人口普查共有四种表式 其中10%住户要填长表
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-17 09:08

　　第七次全国人口普查将于11月1日开始入户登记。本次人口普查要填写哪些内容？普查表格要登记哪些信息？记者对此进行了采访。

　　市统计局相关负责人介绍，本次人口普查的普查标准时点是2020年11月1日零时。普查对象是普查标准时点在洛阳市行政区域内居住的自然人，以及户籍登记地在我市、现在市外居住的自然人，不包括在我市行政区域内短期停留的境外人员。

　　本次普查内容主要分为两部分。一是住户情况：包括住户居住、住房等信息；二是个人的基本情况：包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡等信息。

　　根据不同的普查对象和普查内容，此次人口普查共有4种表式——

　　一是普查短表，今年11月1日至15日，普查员将实地入户询问采集普查短表信息，由住户(不包括港澳台居民和外籍人员)填报，内容包括住户及居住人口的基本状况。

　　二是普查长表，11月16日至30日，根据国务院人普办在全部居户(不包括港澳台居民和外籍人员)中抽取10%的住户清单，普查员再次入户实地询问登记普查长表信息，内容包括所有普查短表项目和人口的经济活动、婚姻生育和住房等情况。

　　三是港澳台居民和外籍人员普查表，主要反映人口基本状况及入境目的、居住时间、身份和国籍、就业情况等。

　　四是死亡人口调查表，由2019年11月1日至2020年10月31日有死亡人口的户填报，主要涉及死亡人口的基本信息。

　　该负责人表示，为了使登记过程更加顺利，普查员入户登记前，申报人可以事先准备好身份证件，提前了解外出家庭成员的现住地址等信息，等待普查员上门登记。同时，所有的普查表格都需要普查对象签字确认。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）
[ 责任编辑：崔利利]
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