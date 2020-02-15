情暖30秒（践四力 写担当）

作为一名志愿者，16日早上，我穿上红马甲，手持小红旗，于7时30分准时来到开元大道长兴街口，站在东南角，参加志愿者助交通活动。

作为一名志愿者，16日早上，我穿上红马甲，手持小红旗，于7时30分准时来到开元大道长兴街口，站在东南角，参加志愿者助交通活动。

深秋的清晨，已有了些许寒意。来来往往的人们，都已裹上了厚厚的外套。

我所在的这个路口，周边行政事业单位较多，住宅小区、金融机构、中小学校也有不少，加之又是上班高峰时段，所以过往车辆和行人自然也多。

我看到，途经此处的车辆和行人，大多是能够按照交通信号灯指示通行的。更何况，还有我这个手持小红旗的志愿者在此“站岗”。

红灯亮起，行人驻足。

“志愿者叔叔，辛苦了！”当我沉浸在志愿者的自豪当中时，忽然，一个稚嫩而又响亮的声音飘了过来。我扭头一看，一个五六岁的小男孩儿坐在一辆电动自行车后座上，正在冲我微笑。

小男孩儿的举动引起了大家的注意，有人说：“这孩子真懂事。”骑车的女士，应该是小男孩儿的母亲，听到有人夸奖孩子，也露出了欣慰的笑容。

小男孩儿的诚挚“慰问”，犹如一股暖流注入我的身体，深秋的寒意在我身上顿时无影无踪。我急忙向他道谢，说：“小朋友，谢谢你，叔叔不辛苦。”

或许是有感于我和小男孩儿之间的对话，此时，年轻的母亲扭过头，对孩子说：“你要向叔叔学习，长大也当志愿者好不好？”

“我们老师说了，小朋友长大了都应该当志愿者！”小男孩儿表现出了男子汉气概。

小男孩儿的话语感染了我，也感染了在此短暂停留的行人。有人说：“家长教育得好，学校教育得也好，孩子自然就懂事。”

这个路口的红绿灯，交替亮起时间也就30秒钟。绿灯亮了，大家匆匆离去。本想询问小男孩儿的姓名，然而他已走远。

对话虽然时间短暂，却让我感触颇深。小男孩儿的乖巧懂事自然惹人喜爱，更让人欣慰的是，精神文明的种子已在他幼小的心灵深处生根发芽。（记者 李三旺）