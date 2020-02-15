决战，为了郑重的承诺

今天，我们迎来了第7个国家扶贫日。置身脱贫攻坚收官之年，站在这个特殊时间节点，一种激动心情涌上心头，困扰多少人的绝对贫困就要成为历史，中华儿女孜孜以求的千年梦想就要变为现实。

栾川县潭头镇的明德湖水生态文化主题公园景色美不胜收

没有什么，比胜利更激动人心。

今天，我们迎来了第7个国家扶贫日。置身脱贫攻坚收官之年，站在这个特殊时间节点，一种激动心情涌上心头，困扰多少人的绝对贫困就要成为历史，中华儿女孜孜以求的千年梦想就要变为现实。

近百年来，矢志让老百姓过上好日子，中国共产党从未停下奋斗的脚步。党的十八大以来，在中国大地上，一场前所未有的脱贫攻坚战更是全面打响。“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”，“承诺”前面加上“郑重”二字，更是彰显了“人民至上”的价值追求。

伊川县鸦岭镇王庄村脱贫户在展示收获的花椒

说到就要做到，承诺就要兑现。为了这个承诺，洛阳把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，举全市之力向贫困宣战。当“十三五”大幕拉开，市委书记李亚即展开一系列基层调研，第一站便是国家级贫困县嵩县，同样是为了这个承诺。

犹记得，在嵩县木植街乡坪地村，与贫困户姬爱国一家围炉而坐拉家常，“家里几口人、几亩地？主要收入来源有哪些？社会保障是不是发放到位？孩子上学怎么样？”一次共谋脱贫之路的畅谈，让姬爱国直言“脱贫有信心”；

宜阳县赵保镇扶贫产业园，村民在球类加工车间里赶制皮球

犹记得，在宜阳县盐镇乡沙沟村，与准备依靠政府扶贫贷款养牛的贫困户李冠仁算起脱贫账，“要买牛、买饲料，搞好养殖，一定要控制好成本”，一次共议增收良策的深聊，让李冠仁相信脱贫致富“肯定能早日实现”；

犹记得，在栾川县秋扒乡，与刚刚搬入社区新居的贫困户拉起家常，“新房住得习惯不习惯？搬出来后老房子怎么处理？家人有没有在附近务工？”一次共商长远之计的交流，让步入新生活的崔光正坚信“生活会越来越好”；

…………

嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂指导学生写生

一路走来，26次深入一线，一次次脚踩泥土、直插现场，详细询问、促膝长谈，只为看真贫、真扶贫，只为全面小康路上一个都不能少。找到好路子，搬进新房子，过上美日子，一个个贫困群众的生活之变，也正是承诺兑现的生动呈现。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。

历经五年时间的奋力攻坚，洛阳6个贫困县全部摘帽，719个贫困村出列，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%，取得了脱贫攻坚的决定性胜利，成就前所未有！

回首脱贫攻坚伊始，洛阳所面临的，是贫困县、贫困村、贫困人口数量分别占全省的11%、10.3%、7.4%，10万多人完全依靠兜底保障、7万多人生活在不宜生存环境，6个贫困县都属于深石山区和丘陵地带的严峻现实。抚今追昔，我们何以催生山乡巨变？

新安县石井镇易地搬迁安置点龙山小区扶贫车间，当地村民在加工毛绒玩具

——靠的是“逢山开路遇水架桥”的无畏志气。拿下硬任务，就要下足硬功夫。这些年，从发力顶层设计，出台《洛阳市打赢脱贫攻坚战三年行动方案》等一揽子政策措施，到致力较真碰硬，推动市县乡村四级书记“挂帅出征”，14个重大专项指挥部“握指成拳”，再到着力作风攻坚，深入开展“一转三推进”和“九个一”大走访，一套明方向、提信心、正风气的“组合拳”，引领激励广大扶贫干部把脚印留在了攻坚路上。

——靠的是“一把钥匙开一把锁”的艰辛求索。脱贫攻坚贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。五年来，我们瞄准贫困群众所困、所急、所盼，精准施策、持续攻坚。抬眼望，易地扶贫搬迁让6万余名深山群众搬入新居，农村寄宿制学校建设让上学不再翻山越岭，远程医疗全覆盖让群众不出村就能享受优质医疗服务，53个沟域经济示范带让山区百姓有了稳稳收入……得益于精准这把“钥匙”，成千上万困难群众打开了小康大门。

——靠的是“同心同向携手前进”的共同奋斗。单丝不成线、独木难成林，脱贫攻坚，各方参与是合力。几年来，我们坚持社会动员、凝聚各方力量，构筑起专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局。从企业单位、社会组织、爱心人士等各界力量广泛参与，到定点帮扶、对口支援、产业联建等助贫模式深入实践，再到疫情之下全市上下踊跃投身消费扶贫，720万洛阳人聚合起的澎湃伟力，成就无坚不摧的攻坚力量。

越过层层峰峦的攀登者，只要再进一步，就能够领略壮丽的日出和翻涌的云海。

今天，我们迎来脱贫攻坚“最后一程”，小康梦想触手可及。然而，剩余2.5万贫困群众和9个贫困村的脱贫任务、疫情影响下返贫风险的增加、成果巩固压力的加大，无不提醒我们必须绷紧弦、拉满弓、铆足劲，不获全胜决不收兵。同时，脱贫不是终点，而是新的起点，还需我们抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，带领群众走向更加美好的新生活。

千年追寻，圆梦就在今朝。让我们拿出总攻的决心和气势，保持慎终如始的定力和韧劲，分秒必争、全力冲刺，奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利。

决战，为了郑重的承诺！（洛平）（本版图片均为资料图片）