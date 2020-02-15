把脱贫答卷镌刻在河洛大地上 ——写在第7个国家扶贫日之际

“十三五”的五年，注定会在河洛大地的时间坐标上，镌刻下熠熠生辉的印记——和全国全省一道，洛阳将全面建成小康社会，让绝对贫困问题历史性地画上句号。

栾川县三川镇农副产品深加工基地，村民正在加工玉米糁

久困于穷，冀以小康。

“十三五”的五年，注定会在河洛大地的时间坐标上，镌刻下熠熠生辉的印记——和全国全省一道，洛阳将全面建成小康社会，让绝对贫困问题历史性地画上句号。

来到嵩县三合村，青山绿水间，一座座写生宾馆沿汝河而建，白墙黛瓦、乡愁乡韵，宛如一幅田园水墨画；在伊川鸦岭，“岭上硒薯”土里“掘金”，让望天收的山坡地种出了“万元田”；在栾川潭头，易地搬迁社区成为大山里最亮丽的风景，人们告别山沟、搬进新家，开启新的生活；在汝阳小店，村村建起了“互联网医院”，一条网线让乡亲们足不出村就可挂上专家号……放眼乡村，一幕幕真实、生动、精彩的脱贫故事，汇成河洛大地决胜全面小康的脱贫答卷。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”“十三五”以来，脱贫攻坚进入倒计时，全市上下深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚持以人民为中心的发展理念，坚持精准方略，下好“绣花”功夫，举全市之力推动脱贫攻坚战节节胜利，取得历史性成就。

从“洛阳南极”嵩县白河镇，到宜阳县最偏远的花果山乡；从栾川、汝阳、洛宁等贫困地区，到新安、偃师、孟津等非贫困地区，市委书记李亚的足迹遍布脱贫任务重的乡镇和贫困村，不发通知、不打招呼、直奔一线，与干群同坐一条板凳，拉家常、听民生，教方法、指路子，把总书记的亲切关怀送到群众的心坎上。党员领导干部“挂帅出征”、以上率下，四级书记抓扶贫的生动局面迅速形成，全社会同心同德决战决胜的大扶贫格局更加完善。

时至今日，全市6个贫困县全部摘帽，719个贫困村出列，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%。剩余2.5万贫困群众和9个贫困村也全部达到脱贫退出标准，即将退出贫困序列，区域性整体贫困问题得到解决。

忆往昔，面对贫困，各有各的难处：乡亲们有的因病致贫，有的因学致贫，有的缺劳力，有的没资金；贫困地区有的交通闭塞，有的公共服务跟不上，还有的产业发展没有起色，真是“不堪回首”。

看今朝，迎接小康，幸福“写在”脸上：大家腰包鼓了，住新房了，孩子上学近了，看病能报销了，吃上干净水了，行路不再难了，贫困群众的生活越来越踏实，越来越舒心，越来越有奔头。

小康，是什么样子的？乡亲们有自己的朴素标准。

小康，要有一个温馨的家。全市193个易地搬迁集中安置点在大山之间拔地而起，6万余名深山群众搬入新居，并依靠产业、就业、公共服务、社区治理等后续扶持，过上了城里人一般的生活。农村“四类重点对象”危房改造全部动态清零，新房里的好日子有滋有味。

小康，要有一份不错的收入。全市坚持把产业扶贫作为治本之策，建成53个沟域经济示范带、77个乡级扶贫产业园、 231个扶贫车间，特色扶贫产业亮点纷呈，股金、租金、薪金“三金”带贫模式更加完善。2019年，全市农村居民人均可支配收入达14973元、同比增长9.8%，贫困村集体经济年收入全部超过5万元。

小康，要有一个稳妥的保障。建立与脱贫攻坚任务相匹配的资金投入机制，所有贫困村实现通村道路硬化、通村客车班线营运、4G和宽带全覆盖，全部建成综合性文化服务中心；义务教育阶段净入学率100%，学生资助政策全覆盖；市县乡村四级远程医疗服务体系全面建立，家门口就能挂上专家号；重度失能残疾人集中托养中心对有贫困人口的乡镇全覆盖，综合保障水平实现新提升。

特别是2020年，决胜脱贫攻坚收官，本来就有许多硬骨头要啃，突如其来的新冠肺炎疫情又增加了难度。我市坚持“战疫”“战贫”两场硬仗一起打，优先支持贫困劳动力务工就业，切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题，运用大数据技术加强返贫监测，持续巩固脱贫攻坚，把疫情影响降到最低。

有人说，人的命天注定，贫困就是命运。如今，波澜壮阔的脱贫攻坚战生动地证明：这种宿命论的观点是站不住脚的。在河洛大地上，贫困地区处处沧海桑田，旧貌换新颜，贫困群众日子越过越红火，“天天像是在过年”。

小康，从哪里来？探寻河洛山乡的脱贫答卷，一场场攻坚拔寨的战斗波澜壮阔、一个个矢志脱贫的故事感人至深。

小康，来自让贫困群众过上幸福生活的使命担当。牢记习近平总书记殷殷嘱托，市县乡村四级书记“挂帅出征”，14个重大专项指挥部“握指成拳”，县域以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，乡村所有工作到村组、到农户，全党全社会动员起来，战鼓催征、旌旗猎猎。

小康，来自扶贫干部和贫困群众的奋斗之心。成千上万扶贫干部奋战在脱贫一线，持续深化“一转三推进”和“九个一”大走访，瞄准个体、精准滴灌，用自己的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。贫困群众的内生动力也被激发出来，从“要我脱贫”到“我要脱贫”，从“熬日子”到“奔日子”，人人都是脱贫致富的“发动机”。

时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。打赢脱贫攻坚战，是我们党向人民作出的庄严承诺。

现在距离全面建成小康社会越来越近。让我们不忘初心、牢记使命，坚定信心、顽强奋斗，奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项历史伟业，把最温暖的脱贫答卷镌刻在河洛大地的小康之路上。(记者 白云飞 通讯员 刘慧超 段程亮)

数说脱贫攻坚

●6个贫困县全部顺利脱贫摘帽

●47.4万农村贫困人口奔向小康

●719个贫困村退出贫困序列

●全市贫困发生率从2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%

●洛阳在全省脱贫攻坚成效考核中连续4年评价为“好”

●产业扶贫实现对有劳动能力和发展意愿的贫困人口全覆盖，建成53个市级沟域经济示范带，带动8.6万名群众增收，农村居民人均可支配收入达14973元，贫困村集体经济年收入均超过5万元

●易地扶贫搬迁“五年任务三年完成”，60078名搬迁群众实现“搬得出、稳得住、能致富”

●全市低保、特困供养兜底保障贫困群众8.48万人，实现“应保尽保、应兜尽兜”

●“互联网+医疗”远程医疗实现市县乡村四级全覆盖，贫困群众住院医疗费用报销比例稳定在90%左右

●克服疫情影响，实施以“公路+”“文旅+”“电商+”“帮扶+”“品牌+”等“5+”消费扶贫模式，开展扶贫产品进服务区、进景区、进酒店、进商超、进央企等“五进”消费扶贫行动，销售扶贫产品11.8亿元

●全市选派驻村第一书记1429人、驻村干部4960人、“一对一”帮扶责任人3.1万人，持续深化“一转三推进”和“九个一”大走访，党心民心更加凝聚(云飞 整理)