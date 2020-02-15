第十二届中国舞蹈“荷花奖” 古典舞评奖开幕并举行终评演出

风姿绰约舞蹁跹，“荷花”盛开香洛城。昨晚，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖在市会议中心开幕并举行终评演出。

舞蹈《涟漪》

风姿绰约舞蹁跹，“荷花”盛开香洛城。昨晚，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖在市会议中心开幕并举行终评演出。

舞蹈《雨歇》

中国舞协主席冯双白宣布活动开幕。中国舞协分党组书记、驻会副主席、秘书长罗斌，中国文联对外联络部主任董占顺，省委宣传部常务副部长曾德亚，市领导刘宛康、王飞出席开幕式。

舞蹈《唐宫夜宴》

罗斌在致辞中表示，在疫情防控常态化的大形势下，舞蹈工作者不忘初心、牢记使命，通过文艺创作为时代蓄力、为人民抒情，让“荷花奖”绽放出更加缤纷的风采，期待中国古典舞领域涌现出更多彰显中国精神、展现中国形象的精品力作。

舞蹈《落红渐去更护花》

市委常委、宣传部部长王飞在致辞时表示，洛阳厚重的历史积淀和现代的城市韵味交相辉映，与中国古典舞的精神气质和艺术魅力相得益彰，为承办此次评奖活动奠定了坚实基础，期待舞蹈艺术家在洛阳各展风采，共同为传承弘扬中华优秀传统文化作出新的更大贡献。

舞蹈《角儿》

经过“荷花奖”专家评委会的严格评选，当晚共有来自全国各地的16支优秀舞蹈团队同台竞技，角逐第十二届中国舞蹈“荷花奖”3个“古典舞奖”。

舞蹈《雨花石的等待》

第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖由中国文联、中国舞蹈家协会、河南省委宣传部主办，中国文联舞蹈艺术中心、河南省文联、洛阳市政府、洛阳市委宣传部承办。(记者 智慧/文 张光辉/图)