10月16日，全省一体推进不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作会议在郑州召开，深入贯彻十九届中央纪委四次全会特别是习近平总书记的重要讲话精神，总结我省全面从严治党成效，推进以案促改工作制度化常态化开展，让“严”的主基调更加鲜明，让风清气正的政治生态持续巩固，在新的起点上以党的建设高质量推动经济发展高质量。省委书记王国生出席并讲话，省长尹弘主持，省政协主席刘伟出席。

10月16日，全省一体推进不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作会议在郑州召开，深入贯彻十九届中央纪委四次全会特别是习近平总书记的重要讲话精神，总结我省全面从严治党成效，推进以案促改工作制度化常态化开展，让“严”的主基调更加鲜明，让风清气正的政治生态持续巩固，在新的起点上以党的建设高质量推动经济发展高质量。省委书记王国生出席并讲话，省长尹弘主持，省政协主席刘伟出席。

王国生指出，要清醒把握形势，增强一体推进不敢腐不能腐不想腐深化以案促改的政治自觉。三年多来，我省深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，部署开展以案促改工作，在实践中深化，在探索中完善，抓惩治，持续强化不敢腐的震慑效应；抓教育，不断增强以案明纪说法的实效；抓整改，统筹推进突出问题解决和长效机制建立；抓延伸，形成多层次全覆盖的工作格局；抓结合，提升围绕中心促发展的综合效应。通过持续开展以案促改，巩固发展了反腐败斗争压倒性胜利，扛稳压实了全面从严治党主体责任，改进提升了干部队伍作风形象，推动完善了治理体系和治理能力，净化优化了政治生态和发展环境。在肯定成绩的同时，要充分认识正风反腐的严峻性和复杂性、长期性和艰巨性，切实做到全面从严治党一刻不松、以案促改长期坚持，坚决防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大，以久久为功的韧劲涵养政治上的绿水青山。

王国生强调，要深化标本兼治，推动全面从严治党向纵深发展。要持续营造三个氛围，进一步优化政治生态。学是基础，学出信仰学出忠诚，才能心明眼亮。要坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，灵活运用“五种学习方式”，让理论学习真正成为各级党组织建设的常态举措，成为广大党员干部的自觉追求。严是保证，严出习惯严成自觉，才能保持定力。要坚持把严的要求贯穿管党治党各方面、全过程，从基础制度严起，从日常监督抓起，真管真严、敢管敢严、长管长严，让歪风邪气无所遁形。干是目的，干有担当干出实效，才能不辱使命。要让用人导向、工作导向、考核导向更加鲜明，让想干事、能干事、干成事的人有舞台、受尊重，激励广大党员干部担责担难担险，努力在危机中育新机、于变局中开新局。

王国生强调，要始终葆有敬畏之心，时刻装着党性的尺子。要更加敬畏人民，多照照镜子、量量身高，多想想焦裕禄是怎么和群众一块苦、一块干的，多想想抗疫英雄们是怎么舍生忘死、挺身而出的，时刻摆正自己的位置，始终把根深植于人民群众之中。要更加敬畏组织，自觉强化组织观念，坚定践行新时代党的组织路线，严守组织纪律，始终相信组织，紧紧依靠组织，绝对服从组织。要更加敬畏法纪，增强敬畏之心，严守换届纪律、维护换届风气，服从组织安排、正确对待进退留转，交出一份过硬的政治答卷。

王国生强调，要坚定深化以案促改，不断增强一体推进不敢腐不能腐不想腐的联动效应。

要把深化以案促改与推动高质量发展结合起来，聚焦实施重大国家战略、抓实“六稳”“六保”、打赢三大攻坚战、优化营商环境等开展以案促改，以整改成效推动新发展理念落地、更好融入新发展格局。要把深化以案促改与提升治理能力结合起来，既查清问题事实，又深刻剖析根源，有针对性地提出完善制度规范、促进深度治理的意见建议。要把深化以案促改与完善监督体系结合起来，通过开展以案促改，推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督协调衔接，把治标成果更好转化为治本成效。

王国生要求，领导干部要发挥表率作用，切实做到忠诚干净担当。要在扛稳责任上作表率，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，持续下功夫把本地本单位的政治生态营造好。要在提高能力上作表率，强化底线思维、忧患意识，加强专业学习和实践锻炼，在面对急难险重任务时做到心中有数、手上有招。要在锤炼作风上作表率，进一步转变思维方式、领导方式、工作方式，多一些深入基层、抓细抓实，少一些文来会往、纸上谈兵，以“关键少数”的真抓实干，带动“绝大多数”的作风转变。要在接受监督上作表率，带头严格执行中央八项规定及其实施细则精神，注重家庭、家教、家风，始终公私分明、把好界限，任何时候都不越红线、不触底线、不碰高压线。

尹弘在主持会议时指出，本次会议既是一次深化以案促改的动员部署，又是一次党性锤炼的警示教育，各级党组织和广大党员干部要深入学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，把思想和行动统一到中央精神上来，认真贯彻落实会议精神，不断把全面从严治党向纵深推进。要进一步加强反腐倡廉教育，不断拓展警示教育形式，引导党员干部坚定理想信念、加强党性修养，保持共产党人的高尚品格和廉洁操守，守住做人、处事、用权、交友的底线，提高拒腐防变能力。要持续深化以案促改成效，各级党组织要扛稳主体责任，在新起点上推进以案促改制度化常态化，引导党员干部从违纪违法典型案例中深刻吸取教训，始终做到警钟长鸣、心存戒惧，达到查处一案、警示一批、教育一方的效果。要强化对权力运行的制约和监督，针对典型案件暴露出来的工作机制问题查漏补缺、深化改革，动态调整权力清单、责任清单和负面清单，提高制度执行力和约束力，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。要把工作成果转化为推动经济社会发展的动力，把以案促改砥砺出的严实作风、激发出的干事创业热情，融入做好本职工作之中，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，奋力夺取决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的全面胜利。

与会人员观看了全省以案促改纪实专题片和曹存正、卢伟典型案例警示教育片。省公安厅、焦作市、周口市、栾川县、长葛市、平煤神马集团等6个单位主要负责同志作了交流发言。

会议以视频形式召开。在主会场参加会议的有：省委常委，省人大常委会、省政府、省政协领导班子成员；省高级人民法院院长、省人民检察院检察长；省纪委监委领导班子成员，省委各部委、省直机关各正厅级单位领导班子成员和副厅级单位主要负责同志，省委巡视组正厅级巡视专员、副厅级巡视专员，在郑省管企业和高等院校副厅级以上领导干部，省纪委监委派驻(出)机构负责同志，省纪委监委机关各部门负责同志。各省辖市、济源示范区和各县(市、区)设分会场。(《河南日报》记者 李铮 归欣 马涛)