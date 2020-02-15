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电商+直播，栾川县北乡村群众的增收新渠道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 22:20

　　“瞧，这核桃皮薄肉厚，一捏即碎！”今日，在洛阳市栾川县重渡沟管委会北乡村电商直播基地，带货主播向全国消费者宣传推介栾川土特产。短短一个小时，就有近7000人进入直播间，还有不少人表达了购买意向。

　　北乡村位于栾川县北部，距栾川县城20公里，为重渡沟伊河漂流下码头所在地。该村总人口143户542人，其中建档立卡贫困户73户285人，由洛阳市政府办于2016年开展驻村帮扶，已于2018年年底实现整村脱贫。

　 　为进一步拓宽村民的增收渠道，北乡村“两委”积极与栾川县凡人传媒公司等直播企业接洽，打造电商直播基地，培育本土直播人才。北乡村驻村第一书记刘同新介绍，经过“一对一”直播和短视频拍摄培训，“新上岗”的农民主播们尝试以日常生活为素材进行直播和拍摄，帮助当地农特产品“走出”深山。

　 　作为新兴业态，电商平台赋能乡村振兴。在国家扶贫日到来之际，河南拼鲜团农业科技有限公司（以下简称“拼鲜团”）来到北乡村，为当地群众送去价值约 6000元的被褥、蔬菜集装箱等慰问品，并通过消费帮扶的形式，采购当地大红袍花椒、玉米糁、香菇等农特产品，共计39500元。

　　“他们可帮了村里的大忙！”刘同新说，为解决村集体种植的28亩蒲公英滞销问题，今年3月以来，拼鲜团等电商平台积极帮忙寻找销路。截至目前，该公司已采购北乡村3000余斤生鲜蒲公英。

　　当天，拼鲜团还与北乡村签订了帮扶采购意向书。今后，该公司还将继续发挥电商平台优势，统筹线上线下资源，解决当地农特产品销售问题，帮助群众增收。

　　截至2019年年底，北乡村集体经济收入达33.2万元，人均纯收入超过1.2万元，96%的村民住上了两层楼房……电商平台、直播带货，借助这些新兴业态，北乡村的乡村振兴之路将越走越远。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 马红超 文/图/视频）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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