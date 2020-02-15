开展志愿活动 扮靓美丽洛阳城

今日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展以“迎接古都论坛 清洁美丽洛阳”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整洁的卫生环境。

今日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展以“迎接古都论坛 清洁美丽洛阳”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整洁的卫生环境。

此次行动，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等10万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4110台次，清洗主次干道320余条、背街小巷390条，对2200个小区(家属院)、37个城乡接合部、2374个村庄、35个农贸市场等进行了集中清洁，清运垃圾1300余车。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 杜社强 王冠峰 文/图）