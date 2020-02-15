中国三大石窟将在洛阳举行首次艺术联展

明珠联袂，三星聚洛。中国三大石窟，将在洛阳举行首次大型艺术联展。18日上午，在位于新区的洛阳博物馆，梵音华光——敦煌云冈龙门石窟艺术联展将举行开幕仪式，这是作为龙门石窟保护重大成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会的一项活动内容。

明珠联袂，三星聚洛。中国三大石窟，将在洛阳举行首次大型艺术联展。18日上午，在位于新区的洛阳博物馆，梵音华光——敦煌云冈龙门石窟艺术联展将举行开幕仪式，这是作为龙门石窟保护重大成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会的一项活动内容。

今年是龙门石窟申遗成功20周年，我市将会举行一系列活动，充分展示近20年来龙门石窟各方面工作取得的进展和保护成果，并同国内外开展文化交流。

据介绍，这是中华人民共和国成立以来，三大石窟首次举行大型艺术联展，敦煌研究院、云冈石窟研究院和龙门石窟研究院首次同时将各自珍贵文物同时展示在公众面前，让大家在家门口，就能欣赏到这些不同地域的人类文化遗产。本展览通过“鸣沙圣迹赫赫敦煌”“塞上皇冠巍巍云冈”“中原明珠泱泱龙门”三个大的板块和主题展厅，对敦煌、云冈、龙门石窟宏大的规模、丰厚的历史文化、精美的艺术和数十年来的文化遗产保护历程、成果进行充分展示。

丝绸之路贯通中西，是东西方人类文明的一条交融、交流、对话、融合之路。佛教石窟寺是丝绸之路上得天独厚的历史文化遗产，生动展现了内涵丰富的丝路文化，是丝绸之路文化交流、多民族融合、中外文明互鉴的彰显和反映。因其创造性的杰作，敦煌莫高窟、龙门石窟、云冈石窟分别于1987年、2000年、2001年列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。

为本次展览，敦煌研究院提供了近200件(套)展品，包括文物8件、复制洞窟3个、复制彩塑5件、精美壁画临摹品、其它图片等，特别是展出了三个复制洞窟：第3窟、第275窟、第285窟以及第432窟的中心塔柱，可以让游客身临其境般地欣赏洞窟实景和精美艺术。

云冈石窟的此次展览以院藏文物、石窟精品图片、3D打印窟龛、洞窟VR、宣传片等展品形式呈现，展出文物近40件套、复制窟龛3件，图片近百张，其中有第20窟大佛3D打印品、云冈石窟第13窟南壁7立佛龛3D打印等比例复制品。龙门石窟的展览以院藏文物、石窟精品图片、3D打印窟龛、洞窟VR、宣传片等展品形式呈现，展出精品文物近70件套、3D高保真打印窟龛6件，图片近百张，其中一些考古发掘出土的精品文物是首次展出。展览集中呈现了龙门石窟的历史文化内涵、艺术演变和独具特色的皇家风范。

今日，记者在洛阳博物馆二楼看到，三个石窟的展览正在布展中。本次艺术联展时间为2020年10月18日至2021年1月18日，地点在洛阳博物馆。（记者 李砺瑾 通讯员 王青茹 高丹 文/图）