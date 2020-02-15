最新！洛阳市人大常委会任命名单

洛阳市人大常委会任命名单（2020年10月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十次会议通过）任命：魏德斌为洛阳市人大常委会高新区工作委员会主任；李平安为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；王川一为洛阳市人大常委会调查研究室副主任。

洛阳市人大常委会任命名单（2020年10月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十次会议通过）任命：魏德斌为洛阳市人大常委会高新区工作委员会主任；李平安为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；王川一为洛阳市人大常委会调查研究室副主任。 洛阳市人大常委会任命名单 （2020年10月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十次会议通过） 任命： 魏德斌为洛阳市人大常委会高新区工作委员会主任； 李平安为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任； 王川一为洛阳市人大常委会调查研究室副主任。 (洛报融媒记者 智慧 通讯员 何燕)