最新！洛阳市人大常委会任命名单

洛阳市人大常委会任命名单（2020年10月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十次会议通过）任命：魏德斌为洛阳市人大常委会高新区工作委员会主任；李平安为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；王川一为洛阳市人大常委会调查研究室副主任。
洛阳市人大常委会任命名单
（2020年10月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十次会议通过）
任命：
魏德斌为洛阳市人大常委会高新区工作委员会主任；
李平安为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；
王川一为洛阳市人大常委会调查研究室副主任。
(洛报融媒记者 智慧 通讯员 何燕)
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