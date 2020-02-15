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洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典开始报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 19:54

　　参加传统婚典，体验汉风汉韵！今日上午，“执子之手与子偕老”洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典举行媒体说明会，诚邀已经或即将步入婚姻殿堂的爱侣报名参加，活动全部免费。

　　洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典由洛阳市文化广电和旅游局、共青团洛阳市委、洛阳市文物局指导，洛阳日报报业集团主办，洛阳晚报、洛阳华礼礼义文化传播有限公司共同策划、承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司提供赞助支持，将于10月24日、25日在新区定鼎门遗址广场举行。其中，集体婚礼于24日上午盛大开启，以汉式婚典为切入点，旨在打造一场充满仪式感和庄重感的汉式婚典。

　　古都新生活，时尚洛阳城。集体婚礼作为一种新式婚礼，倡导健康文明、简约适度的婚俗文化，树立积极健康的婚姻价值观和婚庆消费观，是美丽新生活的一种体现。以“执子之手，与子偕老”为主题的大型汉式集体婚典以周礼为蓝本，将传承了数千年的传统民俗婚礼在定鼎门遗址下集体展现，用充满汉文化元素的婚典布置，所用的几案、铜盆、汉盘、葫芦杯等道具亦专门定制，新人着汉服，婚典循古礼，仪式遵古法，完全按汉礼仪传统，使得婚礼充满仪式感，隆重庄严、华而不俗、喜而不闹。

　　作为洛阳首届汉文化节，主办方还在为期两天的活动中贯穿多项汉文化元素，充分展现汉风汉韵。24日下午，“阐心魅力语言朗诵班”的学员集体着汉服表演《诗经》古风朗诵会；25日晚上，洛阳市伊川县周鼎仿古工艺有限公司、弘艺国乐艺术中心将联合承办“国风雅乐编钟演奏会”，精彩纷呈的节目，期待您的到来。

　　为了让更多优质单身男女早日找到意中人，本次活动还设置了仿汉式建筑搭建起的相亲长廊，包含上万份单身人士资料，届时会有义务红娘免费为单身青年现场牵线，让您在优雅古朴的汉风汉韵中，体验古典浪漫，邂逅美好姻缘。25日上午，洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、725研究所、洛阳银行以及洛阳市直机关等单位将在定鼎门遗址广场联合举办“牵手秋天·幸福起航”单身青年联谊活动，为单身青年搭建沟通交流、相识相爱的平台。

　　为助力本次集体婚典，主办方还将推出“最美情侣照”评选活动，不分年龄，不限地域，只要上传情侣照即可参与最美情侣照评选，通过洛阳晚报红娘帮帮团官方微信即可报名，前30名不仅优先参加大型汉式集体婚典，还将有机会获得铂珏珠宝提供的价值980元的玉石版非遗璎珞挂件一个、悦满楼酒店提供的价值138元的鱼头泡饼一份。

　　本次活动面向的对象为已经或即将步入婚姻殿堂的人士，限额30对。报名工作现已开始，如果您准备在近期举行婚礼，或者您想体验一下这场充满仪式感的汉式婚典，欢迎您来报名！

　　报名条件：

　　对汉服古风古韵感兴趣的准夫妻或已婚夫妻均可报名参加，限额30对，区域、身高、学历均不限，年龄在45岁以下即可。

　　报名方法：

　　1.持身份证或结婚证原件到洛阳日报报业大厦1608室晚报红娘帮帮团工作室(电话：13673793608)或洛百烟酒各门店报名。

　　2.扫下方二维码报名

　　丰厚礼品：

　　凡成功报名并参加汉式集体婚典的新人，将获得洛百烟酒提供的精美礼品、古风写真、婚庆大礼包等共价值万元的丰厚大礼。（洛报融媒记者 李岚/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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