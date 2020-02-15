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建行洛阳分行举办“消费扶贫月、善融在行动” 专场直播活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 19:00

　　10月13日晚20:00，建行洛阳分行在善融商务直播平台举办“消费扶贫月，建行在行动”善融福利专场，进行直播带货、爆款推荐、随机抽奖送福利等活动。

　　本次直播带货优选来自洛阳地区的农家槲包粽、椴木黑木耳、深山香菇、玉米糁、黑岩土蜂蜜等扶贫特色好物，同时还有来自全国各地的应景好物，丰富多样，质美价优，专场直播吸引全国3.4万人次进入直播间观看，实现2.7万次实时刷屏互动，点赞量高达2.2万次，商品点击量2万余次，成交订单1059笔，成交金额1.89万元。直播间氛围热烈，爆款好物几经追加，瞬间售罄。

　　“消费扶贫月，善融在行动”福利专场直播活动，是建行结合自身流量赋能，借力善融商务平台优势，联动栾川印象、红谷源等洛阳当地龙头扶贫企业，以线上“云扶贫”的全新模式，凝聚全社会力量助力脱贫攻坚战完美收官。

　　直播期间，建行洛阳分行党委委员、副行长毋体健接受记者采访，就建行深入开展脱贫攻坚与新金融行动紧密结合，坚持党建引领、电商扶贫先行、公益扶贫带动、综合化扶贫支持的金融大扶贫格局进行详细介绍。(建轩)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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