2020年度“河南省脱贫攻坚奖”表彰名单出炉 洛阳5人入选

在第七个全国扶贫日到来之际，2020年度“河南省脱贫攻坚奖”表彰名单出炉，全省60位脱贫攻坚战线上的先进个人获此殊荣，其中洛阳有5人入选。

在第七个全国扶贫日到来之际，2020年度“河南省脱贫攻坚奖”表彰名单出炉，全省60位脱贫攻坚战线上的先进个人获此殊荣，其中洛阳有5人入选。

“河南省脱贫攻坚奖”共设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖4类。

●奋进奖：栾川县潭头镇拨云岭村支部书记 杨来法

●贡献奖：伊川县鸦岭镇党委书记 梁智宇、国铁集团挂职栾川县副县长 周胜展

●奉献奖：洛阳嗨团网络科技服务有限公司董事长 吕福刚

●创新奖：洛阳三彩艺术博物馆馆长 郭爱和

拨云岭村党支部书记杨来法是基层党支部书记的优秀代表，带领群众开山修路改善生产生活环境，带头发展核桃、牡丹林药间作产业，鼓励村民发展特色农家，探索“民宿经济”，把穷山村建成了先进村。

鸦岭镇党委书记梁智宇围绕抓党建促扶贫发展思路，积极探索产业扶贫新模式，全镇累计发展花椒5.3万亩、红薯2.5万亩，带动1.5万多农户增收，叫响了“岭上硒薯”“岭上硒椒”农业品牌，走出了一条豫西干旱岭区特色种植之路。

国铁集团挂职栾川县副县长周胜展创新实施“铁路+旅游”“铁路+消费”等扶贫模式，积极打造“铁路小镇”，极大提升可持续发展能力。同时，深入推进教育扶贫、产业扶贫、基础设施完善等，彰显了铁路担当，赢得了群众口碑。

嗨团网络科技董事长吕福刚在抗击疫情期间，积极履行社会责任，创新电商扶贫模式，销售扶贫产品150余万斤8000余万元。同时，积极承办“洛阳市首届消费扶贫购物节”，组织线下扶贫产品展销、开发扶贫小程序，有力破解农产品滞销问题。

洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和积极践行艺术扶贫、教育扶贫，义务帮助洛宁县设计开发全套旅游标识，连续举办四届公益艺术活动，筹得善款64.8万元，用于艺术教育扶贫工作，帮助提升贫困地区学生美育教育事业。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 刘慧超）