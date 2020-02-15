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中国舞协主席冯双白：洛阳城市气质和古典舞相得益彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 17:12

　　今日上午，中国舞蹈“荷花奖”古典舞研讨会在洛阳举行，我国舞蹈界知名专家、学者齐聚一堂，围绕“中国古典舞的过去、现在与未来”进行研讨、交流。

　　研讨会期间，中国舞协主席冯双白和中国舞协分党组书记、驻会副主席、秘书长罗斌分别接受了洛报融媒记者专访。

　　谈及第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖的举办地洛阳，冯双白表示，洛阳的城市气质和古典舞相得益彰，非常合适做古典舞比赛。

　　“洛阳是中国传统文化的凝聚之地、酝酿之地、诞生之地、发展之地，中国舞蹈‘荷花奖’古典舞评奖在这里举行，对所有创作者会有很大的启发。”冯双白建议，古典舞的创作者多到河南、洛阳来深入生活，来体验、体悟中国优秀的传统文化，也体验当代“黄河文化”及这里火热的现实生活。

　　罗斌表示，洛阳是非同凡响的十三朝古都，在中国历史上具有十分重要的地位，古典舞作为中国传统文化的一种表现方式，实际上和洛阳有着千丝万缕的联系，本次活动在洛阳举办是业界的共同期盼。在罗斌看来，作为东道主的洛阳，不仅在活动组织方面表现出色，其参赛舞蹈作品在创作层面也体现出相当强的实力。

　　“我个人认为，这次‘荷花奖’古典舞的比赛，如果与以往的比赛相比，是一个成功的、取得了进步的比赛，洛阳做出了非常大的努力，所有的创作团队也做出了很大的努力。”冯双白说，本次在洛阳举办的古典舞比赛，可以成为中国古典舞比赛中的一个标志性节点。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李杨 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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