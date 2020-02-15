今晚上演！16部舞蹈作品在洛阳角逐中国舞蹈“荷花奖”

今晚，来自全国各地的16支优秀舞蹈团队将在洛阳大展身手，角逐第十二届中国舞蹈“荷花奖”3个“古典舞奖”。

今晚，来自全国各地的16支优秀舞蹈团队将在洛阳大展身手，角逐第十二届中国舞蹈“荷花奖”3个“古典舞奖”。

中国舞蹈“荷花奖”是中宣部批准设立，中国文联、中国舞蹈家协会主办的中国舞蹈界唯一具有权威性和导向性的中国舞蹈艺术全国性专业评奖，自1998年设立起，每两年评选一次。中国舞蹈“荷花奖”评奖设立古典舞、民族民间舞、现代舞、当代舞、舞剧5个评奖子项，几十年来，为全国舞蹈从业者提供了尽情施展创作才华、展示舞蹈活力身姿的舞台，涌现出一个又一个佳作，不断书写着中国舞蹈的时代华章。

第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖由中国文联、中国舞蹈家协会、河南省委宣传部主办，中国文联舞蹈艺术中心、河南省文联、洛阳市政府、洛阳市委宣传部承办，洛阳市文联、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市舞蹈家协会、洛阳歌剧院协办。

在本次入围的古典舞作品中，有来自北京舞蹈学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院附属舞蹈学校、南京艺术学院舞蹈学院、浙江音乐学院等全国知名高校的教学创作成果，还有来自中国歌剧舞剧院、杭州歌剧舞剧院、郑州歌舞剧院、洛阳歌舞剧院演艺有限公司等活跃于舞蹈创作、表演前沿的主流院团的作品。舞蹈形式包括独舞、双人舞、三人舞和群舞。作品内容丰富多彩，以传统文化形象为创作元素进行编创的《唐宫夜宴》《大河三彩》，具有厚重的历史感与文化感；取材于中国古代诗歌《诗经》而创作的《月出佼人》，体现了“月出皎兮，佼人僚兮”的古代遗韵之美；通过提炼戏曲元素创作的《乐悠悠》《角儿》，展现了融合中国戏曲身韵的别样审美风姿；另有以“师承”为主题创作的《落红渐去更护花》，以革命烈士的事迹为故事依托的《雨花石的等待》，以知名历史人物为创作背景的《西施别越》，还有《榫卯》《茉莉芬芳》《雨歇》《涟漪》《守望》《一缎·丝语》《逍遥愁》《奈何秋》等充分展现中华文化品格与气质、中华民族精神与内涵的佳作。

为确保广大舞蹈爱好者能够尽可能地参与其中，主办方将在中国舞蹈家协会官方公众号对终评演出进行现场直播。同时，央视频也将于今日19时，全程网络直播古典舞评奖演出，如果您感兴趣，可别错过啦！(洛报融媒记者 智慧)