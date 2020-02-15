“你点我检”抽检结果出炉！涉及这些食品……

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，9月中旬，该局靶向性监督抽检的15种食品种类检测结果已经出炉，共计抽检的80批次全部合格。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，9月中旬，该局靶向性监督抽检的15种食品种类检测结果已经出炉，共计抽检的80批次全部合格。>>>点击查看（你点我检结果汇总表）

为充分发挥公众在食品安全监管中的参与和监督作用，洛阳市市场监管局在全市范围内组织开展了“你点我检共享安全”专项抽检活动。9月17日至22日，针对洛阳市场上销售的米面油、调味品、肉制品、饮料、乳制品、酒类、糕点等23种食品种类，通过网络公开收集社会公众关注的热点问题，让老百姓选择最关心和认为最需要重点抽检的15种食品种类，由市场监管部门实施靶向性抽检。经过为期一周的投票，15种群众关注度较高的食品种类分别是：食用油、肉制品、乳制品、速冻食品、水产制品、豆制品、大米、糕点、酱腌菜、小麦粉、调味品、蜂蜜、蛋制品、饮料、方便食品。

9月24日至25日，洛阳市市场监管局针对群众关注度较高的15种食品种类，委托第三方检测机构在全市范围内分组进行了靶向性监督抽检，并送至委托的检验机构进行检测，待结果出炉后将第一时间向社会公布。整个抽检过程中，抽检人员随机选取售卖商家、随机选取食品品牌，通过抽检人员随身携带的影像采集设备全程录像，洛报融媒记者跟随其中一组抽检人员进行全程记录。

下一步，洛阳市市场监管局将定期收集群众关心关注的食品安全热点问题，针对热点问题定期开展有针对性的专项抽检。同时加大对日常生活必需的米面油、肉蛋奶等食品的抽检力度，让消费者真正了解食品抽检，构建食品安全共建共治共享格局。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭一璠 文/图)