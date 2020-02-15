中行洛阳分行持续开展“金融知识宣讲”活动

9月22日和24日，中行洛阳分行走进企业持续开展了“金融知识宣讲”活动。通过宣讲及现场答疑等形式满足企业员工对了解金融知识的需求，共有200余名员工参加了宣讲学习活动。

9月22日和24日，中行洛阳分行走进企业持续开展了“金融知识宣讲”活动。通过宣讲及现场答疑等形式满足企业员工对了解金融知识的需求，共有200余名员工参加了宣讲学习活动。

为帮助企业员工树立防诈骗意识，中行洛阳分行的讲师通过生动的案例，讲解普及如何防范电信诈骗，保护消费者权益等金融知识。该行个人金融产品经理、理财经理还分别为企业员工宣讲手机银行功能使用以及中银理财等知识，同时中银三星人寿的讲师为企业员工宣讲了中银特色保险产品。在宣讲活动现场中行讲师还就该行“代发专享”一元秒杀活动、乐享天天理财及结构性存款等金融理财知识与企业员工进行了互动，员工热情高涨，积极抢答，现场气氛活跃。

此次赴企业进行金融知识宣讲活动增强了员工防范诈骗的意识，满足了企业员工对金融知识学习了解的需求，特色的金融产品耐心的宣讲使企业员工对中行的产品优势、服务特色有了更深入的了解。活动推动和促进了银企良好关系的不断发展深化，接下来该行将继续扎实开展金融知识宣讲活动，为更多的社会群体送去金融知识。(郭列军)