为不耽误居民用水 洛阳小伙半个身子泡水中抢修约2小时

14日上午，洛阳北控水务集团工作人员丁帅铭在老城区浦东苑小区维修时，为不影响多数居民用水，跳入满是积水的阀门井中，冒雨在齐腰深的水中作业，用时约2个小时。此举让打电话报修的用户芦亚平既心疼又感动。

14日上午，洛阳北控水务集团工作人员丁帅铭在老城区浦东苑小区维修时，为不影响多数居民用水，跳入满是积水的阀门井中，冒雨在齐腰深的水中作业，用时约2个小时。此举让打电话报修的用户芦亚平既心疼又感动。

芦亚平说：“当天上午10点多，我发现家里水压较低，就打了洛阳北控水务集团的热线电话，很快小丁师傅和同事就赶到了。”

丁帅铭前往维修现场

25岁的丁帅铭，今年3月入职洛阳北控水务集团涧东服务营销分公司。他到达现场后，打开阀门井盖子，发现水压低的原因是用户家阀门上的一个螺丝滑丝了。考虑到马上就到中午用水高峰期，如果关闭总阀，作业虽然简单快速，但有可能造成整个小区甚至周边几个小区停水。为不影响多数居民用水，他和同事决定进行带水作业。

当天，丁帅铭在阀门井内作业

将坏掉的阀门取下来后，水很快灌满了整个阀门井。身高一米八多的丁帅铭就在长1.1米、宽0.7米、高约1米的狭小空间内作业。当天下着雨，低温只有10℃左右，丁帅铭弯腰工作时，水都没过了脖子，且阀门井下方的管道间距仅有10多厘米，下去后很难挪动。整个维修过程中，丁帅铭基本保持一个站姿，一站就是俩小时。

芦亚平说，她看着小伙子工作的样子，实在心疼，就问能不能快点好，不是担心家里没水，而是怕把他冻坏了。

看着嘴唇被冻得发紫的丁帅铭，芦亚平连忙说要把自己儿子的衣服拿来给他穿。丁帅铭摆摆手说：“真不用，阿姨，我们平时都是这样工作的。公司里放的有衣服，回去就能换上。正好快中午了，不耽误您做午饭。”

丁帅铭在水下维修时，路过的小区居民也纷纷点赞：“这小伙子真不赖。”“对工作敬业负责，也体谅咱居民。”还有人在窗户边给他伸出大拇指。

14日晚，为表达对丁帅铭职业精神的敬意和感谢，芦亚平将此事发布到了“掌上洛阳”App，配文“平凡岗位上的大英雄，洛阳有你们很安心”。当晚，她再次拨打了洛阳北控水务集团的热线电话：“你们公司的小伙子，感动了我们整个小区。”

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