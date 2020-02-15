女子拎一袋子衣服乘车 下车发现衣服变成南瓜

近日，高女士带着编织袋坐车从周口回洛阳，袋子里装着孩子过冬的衣服，她下车时发现编织袋被人拿错了。最终，民警开车带她找回。

绘图 吴芳

近日，高女士带着编织袋坐车从周口回洛阳，袋子里装着孩子过冬的衣服，她下车时发现编织袋被人拿错了。最终，民警开车带她找回。

11日中午，天飘着小雨，洛龙派出所民警赵建军从派出所出门准备回家，迎面遇到一对母子。该女子自称姓高，周口人，一家人在洛阳打工。

高女士告诉赵建军，10日上午，她乘坐一辆客车从老家回来，带着一个编织袋，里面装着孩子过冬的衣服，下车时发现车上只剩一个装有南瓜的编织袋，她才想起应是同车一位老太太拿错了袋子，老太太在龙门大道与开元大道交叉口附近下车。

得知高女士有客车司机的电话，赵建军先与司机联系，通过对方提供的购票信息获知老太太焦女士的信息。随后，赵建军与焦女士老家的警方取得联系，辗转联系到焦女士的儿子刘先生。

“我母亲回来才发现拿错袋子了，我们正急着找袋子主人呢！”刘先生说。随后，赵建军开车将高女士送到双方约见地点，拿回装衣服的袋子。(记者 魏巍 通讯员 段莹莹)