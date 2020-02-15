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女子拎一袋子衣服乘车 下车发现衣服变成南瓜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-16 08:47

绘图 吴芳

　　近日，高女士带着编织袋坐车从周口回洛阳，袋子里装着孩子过冬的衣服，她下车时发现编织袋被人拿错了。最终，民警开车带她找回。

　　11日中午，天飘着小雨，洛龙派出所民警赵建军从派出所出门准备回家，迎面遇到一对母子。该女子自称姓高，周口人，一家人在洛阳打工。

　　高女士告诉赵建军，10日上午，她乘坐一辆客车从老家回来，带着一个编织袋，里面装着孩子过冬的衣服，下车时发现车上只剩一个装有南瓜的编织袋，她才想起应是同车一位老太太拿错了袋子，老太太在龙门大道与开元大道交叉口附近下车。

　　得知高女士有客车司机的电话，赵建军先与司机联系，通过对方提供的购票信息获知老太太焦女士的信息。随后，赵建军与焦女士老家的警方取得联系，辗转联系到焦女士的儿子刘先生。

　　“我母亲回来才发现拿错袋子了，我们正急着找袋子主人呢！”刘先生说。随后，赵建军开车将高女士送到双方约见地点，拿回装衣服的袋子。(记者 魏巍 通讯员 段莹莹)
[ 责任编辑：崔利利]
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