蓝天白云不是“喊”出来的（河洛观潮）

“蓝天白云不是‘喊’出来的，而是‘干’出来的。”近日，市委书记李亚在全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会上强调，各级各部门要立足于实、致力于做，提升站位、从严治标、持续治本，坚决打赢大气污染防治收官战决胜战。这就是在提醒我们，打赢蓝天保卫战，既要有“锚定目标”的决心，更要有“真抓实干”的韧劲。

“蓝天白云不是‘喊’出来的，而是‘干’出来的。”近日，市委书记李亚在全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会上强调，各级各部门要立足于实、致力于做，提升站位、从严治标、持续治本，坚决打赢大气污染防治收官战决胜战。这就是在提醒我们，打赢蓝天保卫战，既要有“锚定目标”的决心，更要有“真抓实干”的韧劲。

大道至简，实干为要。今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年，全市大气污染防治工作迎来关键期、攻坚期，这个秋冬季抓得如何，既关系全年大气污染防治任务能否完成，也关系“三年行动计划”的成败，更关系洛阳副中心城市和都市圈建设的时与势、机与效。形势逼人，挑战逼人，使命逼人，躺着喊冲锋“喊”不来蓝天，站着等风来“等”不走雾霾，必须以“开局就是决战、起步就要冲刺”的状态，在实干中破瓶颈、解难题、求实效。

实干，体现抓落实的“执行力”。今年以来，我们认真落实中央、省部署要求，统筹抓好疫情防控和污染防治，推动大气污染防治工作取得明显成效，截至9月底优良天数已达191天，多项指标在全省和汾渭平原城市中排名靠前，一举扭转了之前全市空气质量持续恶化、指标排名落后的局面。这充分说明，事在人为、为者常成，只要下足真功夫，就一定能取得好成效。

实干，更是会落实的“方法论”。大气污染防治的复杂性、艰巨性、长期性，决定了其治理必须坚持长短结合、标本兼治，必须久久为功、持续发力。既在治标上再加力、求实效，扭住工业减排、燃煤减量、机动车尾气达标、扬尘管控、秸秆禁烧、重污染天气管控等重点一抓到底，也在治本上重持续、求突破，聚焦产业结构调整、能源结构调整、空间结构调整、运输结构调整等瓶颈攻坚克难，才能让河洛大地蓝天常在、空气常新。

离年底只有两个多月了，我们完成目标任务还存在不少问题和挑战。干在实处，就要强化责任落实、精准防治、节点管理、真抓实做，持续强化落实力执行力穿透力，一天一天地盯、一微克一微克地抠，一个百分点一个百分点地抓，真正在污染防治一线吹糠见米、拉锯见末，在苦干、实干、善干中确保目标任务圆满完成，交出洛阳一份优异的“蓝天答卷”。（郭旭光）