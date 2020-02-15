14日，2020年全市平安建设工作领导小组会议召开，聚焦重点任务，分析研判形势，压实责任、全力以赴，确保我市平安建设工作取得与副中心城市定位相匹配的优异成绩。

14日，2020年全市平安建设工作领导小组会议召开，聚焦重点任务，分析研判形势，压实责任、全力以赴，确保我市平安建设工作取得与副中心城市定位相匹配的优异成绩。 14日，2020年全市平安建设工作领导小组会议召开，聚焦重点任务，分析研判形势，压实责任、全力以赴，确保我市平安建设工作取得与副中心城市定位相匹配的优异成绩。 2019年，全市公众安全感指数为96.41%、执法满意度指数为95.46%，同比分别提升3.12%、3.42%，我市被评为“全省平安建设优秀省辖市”，7个县(市)进入省优秀“等次”。 市委常委、政法委书记娄会峰在会上强调，各级各部门要对标中央、省委和市委关于平安建设的部署要求，坚持问题导向，强化底线思维，切实增强责任感和紧迫感，抓重点、补短板、强弱项，把各项工作抓得更实、更好；要抓住关键环节，勇于担当作为，高质量推进扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查化解、防控公共安全风险等工作，全力维护社会大局稳定，不断提升人民群众安全感和满意度；要强化组织保障，加强督导考核，营造良好氛围，推动平安洛阳建设向更高目标奋进，为加快洛阳副中心城市建设护航添彩。（记者 申利超 通讯员 王伏牛）