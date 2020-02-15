洛阳组团参加2020中国（郑州）产业转移系列对接活动

昨日，2020中国(郑州)产业转移系列对接活动在郑州开幕。市长刘宛康率我市代表团参加对接活动。

昨日，2020中国(郑州)产业转移系列对接活动在郑州开幕。市长刘宛康率我市代表团参加对接活动。

中国(郑州)产业转移系列对接活动由河南省政府与工信部共同创办，是全国唯一以产业转移为主题的国家级盛会。该活动作为跨区域的合作平台，在推动产业转移、深化产业合作方面发挥了重要作用，活动从2010年创办至今，已成功举办六届，一大批重大产业转移项目落地实施，为优化产业布局、促进中西部地区发展作出积极贡献。

在产业转移合作签约仪式上，我市共有7个10亿元以上重大招商项目完成现场签约，总金额达142亿元，分别是中原轨道交通产业园一期项目、洛阳·金科智慧科技城项目、大唐风力发电及光伏综合开发项目、安徽鸿路桥梁钢结构生产基地项目、中水电汝阳金属结构项目、筑友集团绿色建筑科技园项目和宇信新材料年产20万吨新型绿色节能吊顶项目。在本次对接活动中，我市总计签约项目102个，总投资567.6亿元，引进省外资金510.6亿元。

我市还组团参加了能源革命报告会、工业设计赋能制造业高质量发展高峰论坛、县域制造业高质量发展论坛、数字化转型专题对接会、人工智能产业专题对接会和第十一届豫台经贸洽谈会暨豫台智能装备产业对接会等活动。（记者 李岚 通讯员 孟振强 王鹏）