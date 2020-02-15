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洛阳今天多云到晴天 气温11℃到19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-16 08:26

　　昨夜，这场淅淅沥沥的秋雨接近尾声。这场雨，其中就有人工增雨的功劳。

　　市人工影响天气办公室相关负责人说，前期我市北中部地区土壤墒情较差，气象部门高度关注10月13日到15日的降雨天气过程，提前做好了人工增雨准备。13日16时，全市各人工影响天气作业点全部就位，当天下午到夜里，在省人影中心和空域管理部门的密切配合下，气象部门抓住有利作业时机，在全市范围内成功开展了大范围、多批次的人工影响天气作业，增墒效果显著，空气质量也得到了有效改善。

　　不过，这一消息在网上发出后，不少网友调侃说：“雨够了，雨够了，可不敢让再下了，再下都没啥穿的喽。”“一个星期不见太阳了。”今起，太阳不再“流浪”，气温回升在望。伴随着降雨的停歇，未来几天最高气温逐渐回升，“2”字头回归，阳光明媚的双休日正在向我们招手。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内低槽移过，我市转受槽后西北气流控制，天气逐渐转晴。预计今天多云到晴天，偏西风2级转西北风4级左右，气温11℃到19℃。明天晴天间多云，偏南风2级，气温7℃到19℃。

　　天气转晴，但早晚寒意犹存。晚报提醒您，外出注意添衣保暖，谨防感冒。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖 牛一鸣 许方璐）
[ 责任编辑：崔利利]
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