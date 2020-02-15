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市委巡察组向市公安局反馈“问题清单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-16 08:17

　　按照市委部署，10月15日，市委巡察组向市公安局反馈了巡察意见。

　　市公安局党委领导核心作用发挥不充分，落实力执行力穿透力不强，执行上级决策部署慢半拍、打折扣。管党治党责任缺失，主体责任弱化，以案促改工作流于形式，“一案双查”浮于表面，全面从严管党治警压力传导层层递减。以人民为中心思想树得不牢，“两抢一盗”、停车难、非法集资等事关群众切身利益的问题解决乏力。落实“执法公正”总体要求存在较大差距，扫黑除恶专项斗争开展不力，公安干警“涉伞”现象多发。“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向没有完全树立起来，官僚主义、形式主义及违反中央八项规定精神问题仍然存在。个别领导干部纪律规矩意识淡薄，甚至破纪违法，搞权钱交易。保密工作责任制落实不到位、保密制度执行不严。

　　副市长，市公安局党委书记、局长李保兴同志表示，对市委巡察反馈的问题，诚恳接受，照单全收，将突出问题导向，扛稳压实主体责任，逐条整改落实，做好做细做实巡察“后半篇文章”。

　　市委巡察组还收到一些反映党员干部的问题线索，已按规定移交市纪委监委、市委组织部等有关单位处理。（记者 李三旺 通讯员 徐云峰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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