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涧河涧西段：治理见成效 亲水乐逍遥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-16 08:17

涧河华山桥至同乐桥段南岸的美景

　　近日，记者在涧河同乐桥南侧看到，晨光照在河面上，波光粼粼，两岸植被被映成金色，河堤上的同乐广场早就热闹起来，这里分布着篮球场、足球场、乒乓球场等运动场地，来此锻炼的市民很多。

　　“从去年开始，这里大变样，我们把这儿当成‘城市氧吧’和‘露天健身房’。”市民冯先生放下乒乓球拍，指着广场，笑容满面。他在附近居住，经常来此锻炼。“过去，河边只有一条很窄的路，往西走1公里，就是杂草丛生的荒地。”冯先生说，想到河边散步，还要穿过一片居民区。

　　近年，我市对涧河市区近20公里河段进行综合治理。随着治理工作不断推进，涧河华山桥至同乐桥段南岸建成供居民休闲娱乐的沿河公园，长约15公里的“乐道”蜿蜒其中，河堤上是2.8公里长的涧滨南路，方便市民来此游玩。目前，涧河华山桥至同乐桥段南岸已对市民开放。“有绿植、凉亭、亲水栈道……一步一景，从早到晚这儿都很热闹。”说起河边美景，冯先生夸个不停。

　　记者沿着涧河边的“乐道”步行至同乐桥南侧，只见河堤上分布着城市书房、厕所、综合体育运动场等，有市民在此健身、遛娃、拉二胡……来到涧河边，流水潺潺，水草丰茂，流水绿地交相辉映，在不远处的亲水栈道上，一群市民正和美景合影。

　　涧河华山桥至同乐桥段南岸的“乐道”沿着河堤分布。市民把靠近水面的乐道称为“亲水乐道”，步行于此，可以近距离欣赏涧河之美。

　　“奶奶快看，水鸟！”5岁的彤彤和奶奶正在“乐道”上游玩，看到白鹭飞过河面，小姑娘很兴奋。“这里的生态变好了，连白鹭也来‘安家’。”彤彤的奶奶感慨道，综合治理前，这里是荒滩，污水排进河里，夏天散发出阵阵异味。

　　“治水先治污，通过综合治理，涧河边的排污口被封堵，污水流进涧河沿岸新建的污水管网里。现在，涧河市区段的水质明显变好了。”涧西区河渠治理指挥部的工作人员说。涧河华山桥至同乐桥段南岸的生态护坡已基本铺装完成，新栽各种行道树、景观树木3万余株，增加绿地植被10万余平方米。夏季，市民来此散步，看到的是绿树成荫，闻到的是青草香气，鸟类也把这里当成“乐园”。

　　把目光转向涧河下游，这里一派繁忙景象，堤顶路建设、沿河坡面绿化等工作正在展开。站在涧河入洛河口，这里的排污口被封堵了，护坡绿植提升了，两侧棚户区正在改造，配上“乐道”和小游园、城市书房，未来，这里将呈现水清路畅岸绿的景象。

　　涧河中上游正在建设总面积为1300亩的枣园湖湿地。湿地中将种植荷花、芦苇等水生植物，岸上种植水杉、枣树等，形成自然湿地净水功能区。

　　随着涧河市区段生态不断修复，绿色廊道在岸边延伸，“乐道”、亲水栈道让市民有机会与涧河“亲密接触”。涧河生态气象新，它正为大家讲述着黄河流域生态保护治理的“洛阳故事”。(记者 何奕儒 通讯员 高德权 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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