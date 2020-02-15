洛阳积极培育创新主体 激活一池创新“春水”

企业是制造业创新发展的基石，培育优秀中小企业是推动制造业高质量发展的核心和关键。近年，我市在培育中小企业方面接连发力，不断加快构建现代产业体系，加速形成“大企业顶天立地、中小企业铺天盖地、高新技术企业抢占高地”的生动局面，为建设全国先进制造业基地、加快副中心城市建设激活一池创新“春水”。

在洛阳科技中介超市综合服务大厅里，工作人员为科技企业代表提供技术项目转化交易等“一站式”服务(资料图片)

企业是制造业创新发展的基石，培育优秀中小企业是推动制造业高质量发展的核心和关键。近年，我市在培育中小企业方面接连发力，不断加快构建现代产业体系，加速形成“大企业顶天立地、中小企业铺天盖地、高新技术企业抢占高地”的生动局面，为建设全国先进制造业基地、加快副中心城市建设激活一池创新“春水”。

创新主体持续壮大，增强经济升级动能

19家“小巨人”(培育)企业、25家“隐形冠军”(培育)企业、2家“瞪羚”企业——这是我市今年关于创新主体培育交出的最新“成绩单”。

这些企业，个个含金量十足——

新能轴承2019年度销售收入同比增长159%，今年前8个月实现销售收入同比增长35%；德平科技成为业内产品最全、市场覆盖率最大、产品质量稳定、研发实力雄厚的专业厂家，其产品已基本涵盖管道施工的80%工序流程……

中小企业的数量、发展的活力和潜力，是衡量一个地区经济发展水平的重要指标。近年，我市积极实施“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”企业培育工程，逐步形成了依托创新实现高增长、高市场覆盖、高端合作伙伴的“尖兵方阵”。

“一木不成林，百花方为春”。我市“小巨人”(培育)企业营业收入从2017年的22.7亿元增加到2019年的35亿元，年均增速26.9%；新认定25家“隐形冠军”(培育)企业2019年利润同比增长11.5%，主导产品市场占有率达35%。2家“瞪羚”企业近三年利润复合增长率均超过200%。

作为全市中小企业的优秀代表、龙头企业的后备军、高质量发展的排头兵，“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”企业为我市加快副中心城市建设接连提供了创新动能。

培育措施多管齐下，营造良好发展环境

“洛阳的周到服务是我们坚持创新创业的最大动力。”近日，入选本届“创客中国”大赛全国24强的宠物疫苗项目团队负责人刘玉秀博士激动地说。在政府引智政策支持下，其团队成功从欧洲聘请到两位曾就职于国际知名宠物疫苗龙头企业的高端人才，为项目保持国际化视野奠定了坚实基础。

企业培育任重道远。我市近年持续把壮大市场主体作为培育新动能的重点工作来抓，同时积极落实“六稳”“六保”工作要求深入开展“联企入企惠企助企”活动，走出了一条引导全市中小企业健康发展、加速实现“专精特新”的特色道路。

我市重点实施的产销、银企、用工、产学研“四项对接”，已惠及企业9000多家；科技中介超市对接科研成果1089项，产销对接金额9500万元。

在降本减负方面，我市今年以来延长服务业小微企业和个体工商户国有用房租金减免期3个月，积极协调35家园区为1000家科技型中小企业减免了租金。全市普惠型小微企业贷款利率较年初下降0.87个百分点，累计帮助各类企业融资490.8亿元。

今年以来，我市还印发《洛阳市中小企业管理提升年活动工作方案》，在全省率先开展中小企业管理提升年活动，目前已建立500家管理提升企业培育库，围绕制度规范化、管理精益化、生产智能化、发展绿色化、厂区园林化、文化特色化等“六化”水平培训企业400余家。

全市迄今共培育国家中小企业公共服务示范平台5家，国家小微企业创业创新示范基地5家，数量均居全省首位。

以赛为媒搭建平台，加速激活创新基因

随着炫美的火花连续溅出，清研锐为成功研发出的新一代智能高效铣磨车，日前接连通过半径20米曲线作业、65‰坡道作业和175毫米极限超高作业等极限工况试验，并在其中两项试验中均实现“世界首创”。

这家曾入选第八届中国创新创业大赛先进制造行业总决赛的洛阳中小企业优秀代表，在产品获评全省装备制造业“十大标志性高端装备”后，又一次开出了灿烂的创新之花。

展会赛事活动是展示创业创新成果、传播创业创新理念的重要渠道。近年，我市共举办各类展会赛事活动60余届次，累计参与人数超百万人次。其中，政府参与举办的创新创业大赛活动16个，累计吸引了超万个国内外优秀创新创业企业和团队同台竞技，展会赛事日渐成为许多优秀中小企业的“选秀台”和成果转化的“催化剂”，中国创新创业大赛先进制造行业总决赛、直通硅谷大赛、创业之星大赛、清华三创大赛、院士行等一批活动已经成为我市又一张闪亮名片。

在“创客中国”这个激发创新潜力、集聚创业资源、营造双创氛围的国家级“双创”赛事品牌中，我市本届表现不俗——报名参赛项目225个，占全省项目28%，2家企业进入全国200强，1家企业进入全国24强。洛阳项目在河南赛区3场区域赛中2次夺冠，在省决赛中夺得“企业组”“创客组”双冠军，并有7家企业入选2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛前20强……

发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力。下一步，我市将继续坚定不移地实施创新驱动发展战略，通过不断培育壮大创新主体，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，加速聚集优秀人才和先进技术，力争在副中心城市建设中通过创新持续唱响“洛阳声音”！（记者 陈曦 通讯员 曹薇薇 王燕飞）