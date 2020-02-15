摆好创业创新的“擂台”—— 一谈借力“创客中国”创新创业大赛激发创新活力

又一个创新创业的激情时刻在千年古都开启！昨日，2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛在我市鸣锣开赛。从35场区域赛、17场专题赛中脱颖而出的“全国24强”齐聚古都洛阳，碰撞创新火花，放飞创业梦想。

又一个创新创业的激情时刻在千年古都开启！

昨日，2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛在我市鸣锣开赛。从35场区域赛、17场专题赛中脱颖而出的“全国24强”齐聚古都洛阳，碰撞创新火花，放飞创业梦想。在竞相追求“创新驱动的内涵型增长”的当下，办好这场全国性创新创业大赛，展现的是老工业基地日日争新的独特魅力，注入的是激发创新活力的崭新动能。

当“提升自主创新能力”成为“形成以国内大循环为主体”的关键，催生高质量创新成果尤显迫切。优质创新孕育于科创生态，而后者又仰赖必要的要素“密度”。正所谓，没有“万类霜天”的汇聚，哪来“竞自由”的蓬勃？作为国家级“双创”赛事，“创客中国”从2016年开办以来，累计参赛并入库项目58799个，参与机构365家、专家1420名，是没有围墙的“孵化器”、奋力圆梦的“竞技场”、对接要素的“选秀台”。将“创客中国”办好办出彩，形成微型“生态圈”、集聚“场效应”，不仅能立起“圆梦之城”的城市形象，更能打开望见前沿科创成果的“窗口”，搭建一座城市与精英创客牵手的“桥梁”，促进产业链、创新链、资金链、政策链四链有机融合向更深层次拓展。

“赛”中见视野，“赛”中显格局。“十三五”期间，我市深入构建现代创新体系，借力创新创业大赛积极营造良好的创业创新生态环境。中国创新创业大赛先进制造行业总决赛四度“花落”我市，清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛永久落户洛阳，直通硅谷创新创业大赛“触角”延伸至美国硅谷……大赛不断浓厚“鼓励创新、宽容失败”创新氛围的同时，带动清科激光、尚德药缘、拓博尔等一批高层次创新人才、项目在本地落地。以赛为媒、招才引“智”，一脉相承的，是海纳百川的开放姿态；汇聚奔涌的，是创新要素的源头活水。

“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。”大赛点亮了创客的人生梦想，也装饰了城市的机会之窗。做好大赛服务保障、对接协作、疫情防控等工作，积极对接集聚高端创新资源，做好落地转化的“后半篇文章”，并以大赛为契机，持续在改善科技创新生态上下更大功夫，形成对各类市场主体的强大“引力场”，“汇八方之力、聚四海之气”，为自主创新、产业转型赋能。

“春种一粒粟，秋收万颗子。”让我们摆好创业创新的“擂台”，广播一颗颗蕴藏财富潜力的“创新种子”，扬起高质量发展的第一动力，撑起老工业基地创新版图的“绿荫如盖”！（洛平）