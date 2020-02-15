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伊川县高山镇谷瑶村：村子摘掉“贫困帽” 群众走上小康路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-16 08:17

　　“哒哒哒，哒哒哒……”昨日，记者走进伊川县高山镇谷瑶村扶贫产业园小利鞋业加工车间，伴着轻快而富有节奏的缝纫机响声，女工们正在赶制运动鞋。操作台前，30岁的丁闪闪把印有商标的软布与衬布拼在一起，用缝纫机迅速缝合成一片鞋舌，用时仅10秒。

　　“以前在外地打工，一个月挣不到2000元。如今在家门口上班，除了底薪还有计件工资，一个月能挣4000元。”丁闪闪是村里的贫困户，公婆身体不好，需长期看病吃药，一双子女正在上学，家里全凭夫妻俩在外地打零工挣钱艰难支撑。半年前，她从外地回来，经过培训后，在村里的扶贫车间正式上岗。

　　“曾经的谷瑶村资源缺乏，村经济非常薄弱。”65岁的谷瑶村党支部书记冯北方说，2015年之前，该村群众收入主要靠种植小麦、玉米，年人均可支配收入仅2700元，基础设施和产业发展滞后。近年，该村按照“创新发展、产村相融、多元带动”的理念，强力推进产业发展，走出了一条符合本村特色的发展道路。

　　2016年，谷瑶村建立了扶贫产业园，先后建立了蜗牛养殖、鞋业加工、软包加工等扶贫车间。今年建成的铝制品加工车间正在进行生产设备的安装调试，也即将投入运营。

　　有了产业园和项目做支撑，谷瑶村的脱贫致富就有了依托。当地立足扶贫产业园，探索出了社会帮扶、龙头企业引领、农民专业合作社带动的产业扶贫路径，采取托管代养、股份合作、能人经济等模式，将全村所有贫困户和15%的非贫困户聚集到产业链条上，有效地激活了农村土地、劳动力资源，实现了农村群众多元增收。

　　作为谷瑶村首批养殖白玉蜗牛的贫困户，张盘香和丈夫从2014年开始养蜗牛，当年就还清了所有债务。此后，他们逐步扩大养殖规模，生活也发生了翻天覆地的变化。如今，她家的旧瓦房被3室1厅的现代化住宅取代，车库、厨房、卧室、书房等分区功能完备，滚筒洗衣机、冰箱、电脑、空调等电器一应俱全。2018年年底，张盘香花费近20万元购买了一台轿车，做成了“以前做梦都不敢想的事情”。

　　选准产业突破口，分类施策，带动群众持续增收，是谷瑶村近年取得不断发展的重要举措。

　　以养殖蜗牛为例，经过前期市场调研，冯北方为首批8户贫困户作担保筹集了20万元启动资金。在贫困户取得收益后，他和村干部远赴北京、上海、广东等地开拓市场，引导贫困户扩大养殖规模；同时，采取“公司+基地＋农户+市场”的运作模式，为养殖户提供冷藏、冻肉加工、销售等“一条龙”服务，不仅解决了贫困户的增收问题，还带动其他乡镇发展养殖户100余户。凭此一项，养殖户年均收入4万元左右，年收入最高的超过10万元。

　　今年受到疫情影响，蜗牛养殖出现停滞。谷瑶村积极调整产业结构，规避市场风险，为群众开辟新的增收渠道。

　　在谷瑶村扶贫产业园内，返乡创业致富带头人冯小利的鞋业加工车间供销两旺，即将投产的铝制品加工车间年产值可达4000万元，利用扶贫产业园屋顶空间建设的光伏发电站每年为村集体经济增收15万元，该村的肉牛养殖专业合作社带动贫困户每户每年增收6000元以上……如今的谷瑶村，产业布局合理，扶贫带贫效果显著。

　　冯北方说，经过多年的发展，群众的生活得到改善，村容村貌发生明显变化，村子摘掉了“贫困帽”，并顺利通过验收。他们将继续坚持产业驱动战略，科学谋划项目，巩固脱贫攻坚成果，带领群众稳步走上小康路。（记者 孟山 通讯员 葛高远）
[ 责任编辑：崔利利]
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