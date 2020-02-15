2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛在洛阳开幕

昨日下午，2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛在我市开幕，从全国两万多个项目中脱颖而出的24家创客团队和优秀企业以及众多知名投资机构、企业家齐聚我市，共襄创新创业盛会。

昨日下午，2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛在我市开幕，从全国两万多个项目中脱颖而出的24家创客团队和优秀企业以及众多知名投资机构、企业家齐聚我市，共襄创新创业盛会。

“创客中国”大赛由工信部与财政部于2016年联合开办，已成为激发创新潜力、集聚创业资源、营造“双创”氛围的国家级“双创”赛事品牌。今年系“创客中国”全国总决赛首次在我市举办，也是该项赛事全国总决赛首次落户非省会城市，为广大中小企业和创客团队提供了交流展示、协同创新和获得融资等优质服务的舞台。

我市参赛的宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化项目进入总决赛

在创客项目展示现场展示的内径1毫米的人工智能领域的特微型轴承

我市项目在本届大赛上表现不俗，有两个项目入选全国200强，其中宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化项目进入全国24强并参加总决赛，为我省唯一入选项目。(记者 陈曦 通讯员 李航/文 记者 潘郁/图)