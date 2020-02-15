“洛阳城市停车”停车场充电桩充电价格调整 涉及408个充电桩

洛报融媒记者15日从洛阳市城市管理局获悉，针对前期市民反映“洛阳城市停车”停车场新能源车辆充电价格过高的问题，该局对标郑州市场价格标准，协调“洛阳城市停车”停车场结合洛阳实际，执行分时段充电价格，共涉及408个充电桩。

洛报融媒记者15日从洛阳市城市管理局获悉，针对前期市民反映“洛阳城市停车”停车场新能源车辆充电价格过高的问题，该局对标郑州市场价格标准，协调“洛阳城市停车”停车场结合洛阳实际，执行分时段充电价格，共涉及408个充电桩。

洛阳市城市管理局相关负责人介绍，充电价格由用电价格和充电服务费两部分组成。其中，对于用电价格，河南省执行统一标准，即峰段0.94元/度、平段0.61元/度、谷段0.32元/度；充电服务费实行市场调节价。目前，河南省各地市、同一城市不同运营管理商的服务费价格均不相同。经了解，郑州市充电服务费大多采用分时段价格，充电价格最低约为0.88元/度，最高约为1.55元/度。

“洛阳城市停车”停车场由洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司(下称崇弘公司)投资建设、运营管理。运营初期，崇弘公司将充电价格定为1.5元/度。针对市民反映充电价格过高的问题，自今年4月起，崇弘公司结合峰谷平电价，陆续调整收费系统，执行分时段充电价格，即00:00至08:00 1元/度，08:00至12:00 1.5元/度，12:00至18:00 1.25元/度，18:00至22:00 1.5元/度，22:00至24:00 1.25元/度。同时，崇弘公司按照市场化运作模式，“洛阳城市停车”平台注册会员充值最高可享受8.5折充值送红包优惠，较以往1.5元/度价格相比，每度电下降了0.23至0.65元。

“充电价格执行分时段收费后，充电成本下降了不少。”摩范出行共享汽车洛阳地区负责人王猛告诉我们，由于公司共享汽车数量多，充电是一笔不小的支出。以往充电价格平均约1.5元/度，降价后平均约1元/度，成本下降比较明显。

调整后，洛阳新能源车车主如何充电更优惠呢？崇弘公司投资运营部主管王玺锋表示，整体算下来，夜间充电价格更实惠， 00:00至08:00实行1元/度，市民可以选择避开高峰期，在夜间充电。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张留军 胡惠娟 文/图）