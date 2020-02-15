位于凯旋西路13号的洛阳市图书馆，它的历史您知道多少？

“走，一起去图书馆看书吧！”“咱们在图书馆门口见面吧！”…………在很多洛阳人心中，“图书馆”就是洛阳市图书馆的代名词。

洛阳市图书馆原馆舍

“走，一起去图书馆看书吧！”

“咱们在图书馆门口见面吧！”

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在很多洛阳人心中，“图书馆”就是洛阳市图书馆的代名词。

作为洛阳市的公共文化地标之一，洛阳市图书馆原馆舍成为许多洛阳人的成长记忆。近日，有读者发现位于西工区凯旋西路13号的洛阳市图书馆原馆舍(简称洛图原馆舍)变身为西工区图书馆。

洛阳市图书馆有着怎样的历史？连日来，洛报融媒记者走访了洛图原馆舍和位于洛龙区龙门大道71号的洛图新馆，探寻洛图变迁的故事。

洛阳市图书馆

西工区图书馆与洛阳市图书馆通借通还，功能基本保持不变

14日，洛报融媒记者冒雨来到西工区凯旋西路13号，看到洛图原馆舍门口的牌子已更换为“西工区图书馆”。经过出示洛康码、测试体温、扫码预约后，记者进入西工区图书馆。

“从今年6月1日起，洛图原馆舍移交给西工区政府管理使用，变身为西工区图书馆。”西工区图书馆相关工作人员告诉记者，西工区图书馆与洛阳市图书馆通借通还，馆内功能基本保持不变，欢迎读者前来借阅图书、到自修阅览室读书学习。

西工区图书馆相关工作人员介绍，不仅是洛阳市图书馆，全市范围内的公共图书馆、城市书房的读者证(少儿图书馆除外)均可在西工区图书馆使用。

我市知名诗人、文化学者乔仁卯对洛图原馆舍充满感情，他说：“我曾经在这里为近百位洛阳诗人、作家举办过作品研讨会，还在这里组织过河洛文化论坛，邀请专家学者举办近200场讲座，传播河洛文化和黄河文化。”

由于乔仁卯的热心付出，他被叶鹏教授称为“文化货郎”。2019年7月，乔仁卯被聘为洛阳市图书馆第一届理事会理事。

许慎雕像

洛图原名洛阳市人民图书馆，1958年4月迁入洛图原馆舍

“近代洛阳市图书馆的前身是1927年，河洛道道尹王幼侨在洛阳北营创办的私立河洛图书馆。”洛阳市图书馆副研究馆员张秀敏告诉记者，因民国时期形势动荡，河洛图书馆的馆务活动屡办屡停。

中华人民共和国成立后，1953年4月，河南省人民政府文化事业管理局决定成立洛阳市图书馆。

“1953年5月1日正式开馆，定名‘洛阳市人民图书馆’。”张秀敏说，洛阳市人民图书馆馆址在今老城区图书馆街，馆舍面积481平方米。

随着洛阳新兴城市的发展，1956年经中共洛阳市委，市政府批准，拨款20万元，在西工区征地另建新馆，1958年4月新馆落成，并更名为洛阳市图书馆。洛阳市图书馆主楼建筑面积2742平方米，馆标由时任全国人大常委会副委员长、中国科学院院长郭沫若题写。全馆于1958年4月迁入西工区凯旋西路13号，5月1日正式开放。

1985年7月，张秀敏从华中师范大学中文系毕业，被分配到洛阳市图书馆工作至今，她对洛图原馆舍充满感情。

“洛图原馆舍门前的凯旋西路绿化带内栽种有许多牡丹，每年春天，花开灿烂，非常漂亮，花香与书香相映。”张秀敏说，洛图原馆舍位于市中心，读书累了，还可以到就近的特色饭店品尝美食。

张秀敏介绍，1992年，洛阳市政府利用世界银行贷款在西工区凯旋西路13号重新改建了图书馆大楼，总建筑面积1.3万平方米，大楼于1994年竣工，1996年正式开馆投入使用。

“洛图原馆舍大楼的外形像一艘巨轮，象征着图书馆是知识的巨轮。”张秀敏说，值得一提的是，1985年4月，为了纪念《说文解字》的作者许慎，洛阳市图书馆门前塑了一尊许慎全身立像，如今已成为洛图原馆舍的一处知名人文景观。

读者在洛阳市图书馆新馆阅读

洛图新馆建筑面积较原馆舍扩大2.4倍，服务读者更加智能

洛阳市图书馆负责人介绍，2017年，市里研究决定，将位于洛龙区卫国路东侧的原洛阳师范学院图书馆改建为洛阳市图书馆新馆。

“洛阳市图书馆新馆总占地面积约70亩，建筑面积3.2万平方米，与洛图原馆舍相比，建筑面积扩大2.4倍，有了更大发展空间。”该负责人说。

2019年3月31日，洛阳市图书馆新馆建成投用，面向社会开放，新建成的洛阳市图书馆新馆环境优美、设施先进、功能完备，是一座现代化图书馆。

目前，洛阳市图书馆是原国家文化部命名的地市级一级图书馆，是河南省首批古籍重点保护单位和全国第四批古籍重点保护单位，是全国文化信息资源共享工程洛阳市支中心。

“洛图新馆的投用，是我市公共文化设施的跨越式升级，它的服务设施在全国地市级图书馆中也是非常先进的，智能化程度较高。”洛阳市图书馆负责人说，洛图新馆有力提升书香洛阳的建设，建筑主体已成为洛阳市公共文化地标性建筑。

此外，洛图新馆的服务功能更加体现以人为本，服务空间增大，资源配置齐全。洛阳市图书馆主要服务窗口全年365天开放，开放时间为每天8:30至18:30，位于一楼东北角的自助书吧开放至21:30。

“洛阳市图书馆线上有‘洛阳图书馆’‘书香洛阳’两个微信公众号，读者可关注公众号查看洛阳市图书馆组织的活动预告并积极参与。线下将推出图书预约服务，便于上班族借阅图书。”洛阳市图书馆负责人说，洛阳市图书馆已成为我市“文化新地标，读书好去处”，我市将努力把洛阳市图书馆打造成洛阳市优秀文化传承中心、阅读服务中心、读者活动交流中心和市民终身教育大课堂，未来的洛阳市图书馆将更加出彩！(洛报融媒记者 余子愚 文/图)