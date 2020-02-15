“荷花奖”古典舞评奖为何花开洛阳？中国舞蹈家协会副秘书长夏小虎这样说……

16日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出将在洛阳市会议中心举行，最终选出3个“古典舞奖”。“荷花奖”花开洛阳，是洛阳文化界的又一件盛事。“荷花奖”缘何落地洛阳？将带来哪些精彩的演出？15日，洛报融媒记者专访中国舞蹈家协会分党组成员、副秘书长夏小虎。

夏小虎表示，此次“荷花奖”古典舞评奖选在洛阳举办，是有特殊考量的。

首要因素是对城市的考量。洛阳历史悠久、文化底蕴深厚，与古典舞在精神气质和文化底蕴上相契合。除此之外，洛阳人民体现出的综合素质也给夏小虎留下了深刻印象。

“这次活动得到了河南省、洛阳市的大力支持，在合作过程中，我时刻感受到洛阳深厚的人文底蕴和洛阳人民良好的文化素质，这为‘荷花奖’古典舞评奖顺利进行打下了良好的基础。”夏小虎说，相信此次“荷花奖”古典舞评奖一定会在古都洛阳成功举办。

中国舞蹈“荷花奖”是由中宣部批准设立的，由中国文学艺术界联合会、中国舞蹈家协会主办的，中国舞蹈界唯一的具有权威性和导向性的中国舞蹈艺术全国性专业评奖，自1998年设立起，每两年评选一次。中国舞蹈“荷花奖”评奖共设古典舞、民族民间舞、现代舞、当代舞、舞剧五个评奖子项。

此次共有《榫卯》《月出佼人》《大河三彩》《雨歇》等17部作品脱颖而出，入围到“荷花奖”古典舞评奖终评中。夏小虎表示，17个作品是从174个作品中精选出来，在选择终评作品的过程中，既考虑到文化和地域的多样性，又充分体现出样式和内容的创新性。可以说，每个作品的特色、题材、人物都不尽相同，希望能在多种选择情景下探讨创新发展的路子，使中国古典舞能在中华文化传承进程下有更多的多样性存在。

“要以包容的心态海纳百川，对中国古典舞文化进行创新性建设，推动中国古典舞走出瓶颈，在当下艺术审美中进程中留下浓墨重彩的一笔，为中国古典舞学科建设、作品推出、人才培养打下良好基础。”夏小虎表示，自己对此次评选活动寄予厚望。

夏小虎还饱含深情再次谈起洛阳。“很多年前，当我还是一名演员的时候，我就来过洛阳了，洛阳是我很喜欢的一个城市。”夏小虎说，自己一直关注洛阳发展，这些年洛阳发生了翻天覆地的变化，让自己感觉十分惊喜。尤其是今年央视中秋晚会在洛阳举办，再一次在全国人民面前展现了洛阳深厚的文化底蕴、蓬勃的发展劲头，向世界清晰地传递出洛阳文化建设的价值观念和精神追求。

“文化底蕴决定城市发展高度，文化建设彰显着一个城市的精神风貌、人才素质、文化底蕴，洛阳是有着美好发展前景的城市，我对洛阳未来的期待是无限的。”夏小虎说。（洛报融媒记者 孙小蕊）