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第七次全国人口普查11月1日开始入户登记 请您配合！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-15 17:38

　　第七次全国人口普查摸底工作正紧锣密鼓地开展。洛报融媒记者从市统计局获悉，目前，全市3.5万名普查员正深入居民家中开展摸底调查工作，对居民进行普查告知，并了解户内大致情况。

　　市统计局相关负责人表示，人口普查是全数调查，需要普查员走访每家每户，对居住的人口进行登记。本次人口普查，全市共选聘了3.5万名高素质普查员，对700多万人口进行全面普查登记。

　　该负责人介绍，本次人口普查中有两个环节需要普查员入户，分别是摸底和登记工作。摸底从10月11日开始，10月31日结束。这个阶段普查员要逐门逐户进行实地勘察，摸清每个区域住房的数量和具体位置，也要进入住户家中进行普查告知，询问登记方式，了解户内人员的大致情况。

　　从11月1日开始进入普查的正式登记阶段。普查员要进入每个住户逐人逐项登记普查信息，这期间还将随机抽取10%的住户填报普查长表，调查更为详细的人口结构信息。整个登记工作将持续到12月10日结束。

　　为方便普查对象申报普查信息，尽量减少对普查对象的打扰，本次人口普查首次采用普查对象自主填报方式，开发了自主填报程序，允许普查对象使用移动终端自行申报个人和家庭信息。住户如需自主填报，可在普查员上门摸底时向普查员说明，请普查员提供自主填报的账号，根据填报要求按时、如实申报信息。选择自主填报的住户应在11月5日前完成信息申报，如果没有完成，普查员将入户登记普查表。

　　根据规定，普查员执行人口普查任务时，应当出示普查员证；入户登记时，应当向普查对象说明人口普查的目的、法律依据以及普查对象的权利和义务，对在人口普查中所知悉的普查对象个人信息要履行保密义务。

　　该负责人表示，普查员上门时，住户可先验明普查员身份，然后请普查员进入家中进行登记。希望每个普查对象能够积极配合普查员开展调查,提供普查所需信息资料。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：崔利利]
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