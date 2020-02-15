请注意！2021年度洛阳城乡居民医保开始缴费了

洛报融媒记者今日从国家税务总局洛阳市税务局了解到，我市2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作正式启动。缴费截止时间为2020年12月31日，待遇享受时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

洛报融媒记者今日从国家税务总局洛阳市税务局了解到，我市2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作正式启动。缴费截止时间为2020年12月31日，待遇享受时间为2021年1月1日至2021年12月31日。>>>点击查看（洛阳市2021年度城乡居民基本医疗保险政策宣传）

据悉，在我市行政区域内，不属于职工基本医疗保险覆盖范围的城乡居民，均可参加城乡居民基本医疗保险。具体包括下列人员：农村居民，城镇非从业居民，各类全日制普通高等学校、科研院所中接受普通高等学历教育的全日制本专科生、全日制研究生以及职业高中、中专、技校学生，国家和我省规定的其他人员。

2021年度城乡居民基本医疗保险(含全日制在校大中专院校学生)个人缴费标准为280元/人。另外，为进一步提高参保居民的医疗保障水平，参加城乡居民基本医疗保险的居民同时参加大病保险。2021年大病保险筹资标准为64元/人，大病保险资金从城乡居民基本医疗保险基金中划拨，参保居民个人不再缴费。

城乡居民基本医疗保险参保缴费方式采取集中收缴与零散缴费相结合的方式：

●集中收缴

农村居民(含被征地农民)在集中缴费期内以家庭为单位到户籍所在地村(社区)申请缴费；

●零散缴费

居民可首选“豫事办”APP或通过支付宝搜索使用“豫事办”小程序进行缴费。您还可通过洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，通过税务办税服务厅自助终端、网上税务局APP、河南省税务局官网、微信关注“河南税务”公众号申报缴费。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 贾浏晖)