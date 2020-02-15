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刚刚公示！洛阳这些人拟获国家级表彰！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-15 13:12

　　今日，2020年表彰全国劳动模范和先进工作者大会筹委会办公室发布了《2020年全国劳动模范和先进工作者拟表彰人选公示》。根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于2020年全国劳动模范和先进工作者评选表彰工作的通知要求，现将2020年全国劳动模范和先进工作者拟表彰人选予以公示。

　　其中，洛阳市名单如下：

　　全国劳动模范

　　张景 中车洛阳机车有限公司部件事业部组二班班长，高级工程师、高级技师

　　杨涛 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司炼油三部焦化装置班班长，高级技师

　　薛志飞 中国一拖集团有限公司技术中心拖拉机工程部部长，教授级高级工程师

　　李红霞(女) 中国中钢股份有限公司总工程师、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司名誉院长，正高级工程师

　　俞章法 中信重工机械股份有限公司党委书记、董事长，教授级高级工程师

　　李应贤 洛阳李应贤果业有限公司经理，农民高级技师

　　全国先进工作者

　　王鹏程 中国共产党洛阳市纪律检查委员会第十三审查调查室主任

　　董平栓 河南科技大学第一附属医院院长，二级教授、主任医师

　　任宏光 中国空空导弹研究院副总设计师，研究员

　　（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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