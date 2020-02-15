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扛牢文物保护利用职责使命 传承弘扬中华优秀传统文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-15 08:37

　　昨日，市委常委、宣传部部长王飞主持召开市委宣传部部务(扩大)会议，专题传达学习习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习时的重要讲话、对文物考古等工作的重要批示精神和近期我市召开的文物保护利用工作座谈会精神，研究贯彻落实意见。

　　会议指出，全市宣传思想文化战线要认真学习领会习近平总书记关于文物考古工作的重要讲话、重要批示精神，要作为各级党委(党组)理论学习中心组学习专题，纳入“党的创新理论万场宣讲进基层”活动宣讲内容，切实引导广大干部群众把总书记的重要讲话、重要批示精神落到实处。市属媒体要开设专题专栏，加大宣传阐释力度，强化对文物保护法等法律法规的宣传普及，营造全民关心文物保护、参与文物保护的良好氛围。

　　会议强调，要大力开展爱国主义教育和中华优秀传统文化教育，大力保护传承弘扬黄河文化，讲好黄河的“洛阳故事”，帮助广大干部群众特别是青少年增强文化自信。要加强文物保护传承利用，着力实现文化旅游“三个转变”；要以二里头遗址的保护规划、考古研究、宣传提升、推荐申遗等工作为重点，持续做好夏文化研究工作。要在宣传思想文化战线持续倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献力量。（记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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