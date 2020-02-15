9月洛阳网“百姓呼声” 回复率为96.8% 少数单位回复敷衍

9月，洛阳网“百姓呼声”平台收到各类帖子共计5911条。 9月，洛阳网“百姓呼声”平台收到各类帖子共计5911条。其中，投诉类帖子2986条，咨询类帖子2321条，建议类帖子604条。已回复帖子5719条，回复率为96.8%，比8月下降2.52个百分点。 在职能部门方面 诉求问题涉及政府职能部门43个，其中36个回复率为100% 在县(市)区方面 诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中14个回复率为100% 在公共服务行业方面 诉求问题涉及公共服务行业单位31个，其中23个回复率为100% 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。9月共抽查“百姓呼声”帖子3500条。抽查结果显示，有3个单位的7条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县3条，市市场监督管理局2条，伊滨区2条 自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。 想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询办理结果，并对办理情况进行评价。 9月“百姓呼声”未及时回复情况 职能部门 ●市医疗保障局：帖子总数43条，12条未回复 ●市住房和城乡建设局：帖子总数209条，3条未回复 ●市人力资源和社会保障局：帖子总数275条，2条未回复 ●市住房公积金管理中心：帖子总数52条，1条未回复 ●市民政局：帖子总数15条，1条未回复 ●市人防办：帖子总数10条，1条未回复 回复率为0的有：市应急管理局(帖子总数2条) 县(市)区政府、管委会 ●高新区：帖子总数243条，147条未回复 ●伊川县：帖子总数113条，4条未回复 ●孟津县：帖子总数217条，2条未回复 ●伊滨区：帖子总数82条，1条未回复 公共服务行业 ●洛阳火车站：帖子总数10条，8条未回复 ●弘义集团：帖子总数15条，2条未回复 ●文保集团：帖子总数12条，1条未回复 ●工商银行：帖子总数9条，1条未回复 ●中国银行：帖子总数8条，1条未回复 回复率为0的有：洛阳城燃热力(帖子总数1条)、水投集团(帖子总数1条)、中国太平洋财产保险公司(帖子总数1条)(记者 郭宁康)