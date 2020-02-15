洛阳深入实施“双倍增”行动 让“双创”新动能不断喷涌

在经济发展新常态下，作为“大众创业、万众创新”的助推器，各类创业创新平台载体建设显得尤为重要。进入“十三五”以来，我市深入实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，让高层次创新平台落地发力、高素质创新主体加速成长，推动“双创”新动能不断喷涌。

在经济发展新常态下，作为“大众创业、万众创新”的助推器，各类创业创新平台载体建设显得尤为重要。进入“十三五”以来，我市深入实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，让高层次创新平台落地发力、高素质创新主体加速成长，推动“双创”新动能不断喷涌。

建载体 搭建创业创新“温室”

具有世界先进水平的眼科OCT影像设备样机在这里下线，国内最高精度手机盖板检测仪在这里实现首台销售，国内首台语音控制消防机器人采用这里的技术……一项项在洛阳国家大学科技园里孵化的“黑科技”让人目不暇接。

“这里就像一个‘温室’，助力创业团队和项目快速成长。”该园区相关负责人介绍，洛阳国家大学科技园围绕机器人及智能装备、新材料、科技服务等产业招才引智，孵化和培育了一批高质量的项目和团队，形成了新型研发机构支撑、龙头企业引领带动、科技型中小企业集聚发展的良好态势。

创业创新，离不开载体支撑。近年，我市加大土地、资金、专项人才编制等方面的支持力度，不断完善国家、省、市三级创业创新载体梯次建设，建立“众创空间—孵化器—加速器”的创业创新孵化服务链条，积极探索“孵化+创投”等孵化模式。截至目前，全市共有各类创业创新孵化载体79家，其中国家级创业创新载体18家。

近年，在经济转型大背景下，各地竞争从拼市场、拼资金、拼政策，发展到拼软环境。作为我市吸引优质“双创”团队的妙笔，展会赛事也成为吸引中小企业创新的“磁石”。

在第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛上，不仅有187个项目参加角逐，还有来自全国的500个创业项目参加成果展；第五届洛阳创业之星大赛暨第九届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区比赛吸引了国内463个企业和团队参赛，其中市外参赛项目占比48.8%……创业创新载体日益丰富，有力带动我市“双创”大军破浪前行。

搭平台 厚植创业创新沃土

近日，在洛阳LYC轴承有限公司航空精密轴承国家重点实验室里，技术人员正利用国内轴承行业先进的仪器开展轴承零件检测试验。该实验室以航空与重大装备精密轴承为对象，面向我国航空工业和轴承行业重大需求，在行业关键技术创新、辐射和推广方面发挥了至关重要的带动作用。

有了高层次的平台，创业创新才会如虎添翼。近年，我市围绕重点领域、依托重点企业和研发机构，以整合资源、协同发展为原则，着力建设专业技术服务平台和生产要素服务平台，为创业创新提供沃土。

围绕主导产业、支柱产业选择一批创新型骨干企业，在产业联盟构建等方面给予扶持；支持大院大所大企业自建或联合知名高校、科研院所、龙头企业建设新型研发机构；在优势产业领域推进大中型工业企业研发平台全覆盖……在政策红利下，我市企业研发平台建设不断加速，一批“专精特新”创业创新项目落地生根。

“洛阳支座”助撑港珠澳大桥，“洛阳球铰”转动“世界第一转体桥”……近年，“洛阳创新”亮点频现，各类创新平台成为科研成果转化为现实生产力的强力“助推器”。

聚资源 为“双创”加油添力

近年，在“双创”大潮中，产业技术联盟、新型研发机构、科技企业孵化器、众创空间等平台载体已成为服务实体经济转型升级、培育经济发展新动能的新热土。

市科技局相关负责人表示，我市将持续发力“双倍增”行动，把培育壮大创新主体、打造高水平创新平台作为提升创新能力的重要支撑，汇聚更多高端优质创业创新资源，为“双创”加油添力。

——主体培育出实效。我市将修订完善创新主体培育政策，构建科技型中小企业、高新技术后备企业、高新技术企业、创新龙头企业、独角兽种子企业、独角兽企业的政策支持体系，使全市高新技术企业、新备案科技型中小企业等总数实现新突破。

——平台建设再发力。我市将依托创新龙头企业申建国家级研发平台，支持规模以上企业建立省级创新平台；以高新技术企业研发平台全覆盖为目标，进一步做好企业研发平台布局建设；引导鼓励大院大所大企业面向产业创新建设国家级公共技术服务平台，支持各类主体建设科技企业孵化器、众创空间等各类孵化载体，为创业创新不断增添新支撑。（记者 戚帅华 通讯员 李亚楠）