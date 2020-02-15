中钢洛耐转型升级迈出高质量发展新步伐

昨日，记者从中钢洛耐科技股份有限公司(简称中钢洛耐)获悉，2020年1月至9月，该公司力克新冠肺炎疫情的不利影响，完成营业收入15亿元，实现利润1.3亿元，营业收入和利润均超额完成预算目标任务，其中，利润已超额完成全年预算目标任务，实现了生产经营的稳步提升。

昨日，记者从中钢洛耐科技股份有限公司(简称中钢洛耐)获悉，2020年1月至9月，该公司力克新冠肺炎疫情的不利影响，完成营业收入15亿元，实现利润1.3亿元，营业收入和利润均超额完成预算目标任务，其中，利润已超额完成全年预算目标任务，实现了生产经营的稳步提升。同时，中钢洛耐改革发展工作有序、稳步向前推进，实现了厂院整合，打造了新的“洛耐”，完成了混改、股改工作，目前已经进入科创板上市辅导阶段。

中钢洛耐相关负责人告诉记者， 2020年年初，公司深入学习贯彻习近平总书记统筹推进疫情防控和经济社会发展的系列重要讲话和重要指示精神，认真落实国务院国资委的决策部署，按照市委、市政府和中钢集团党委的要求，在做好疫情防控工作的同时，努力抓好生产经营，积极推进混合所有制改革，取得了当前令人振奋的好成绩。

中钢洛耐的前身，是始建于1958年的冶金工业部洛阳耐火材料厂。这个“共和国长子”，是新中国“一五”期间自行设计、自行建设的第一家大型国有耐火材料生产企业，产品广泛应用于钢铁、有色、建材、化工等高温工业。

几十年来，中钢洛耐始终围绕我国高温工业的技术进步不断发展，承担了国家“六五”“七五”“八五”“九五”等重大耐火材料科技攻关项目，为我国耐火材料事业及高温工业的发展作出了突出贡献。

在经济转型过程中，中钢洛耐也曾遭遇过困难和低谷。面对重重压力和挑战，中钢洛耐全体职工以党的十八大、十九大会议精神及习近平总书记关于国企改革的系列重要指示精神为指导，传承红色基因，时刻铭记老一辈无产阶级革命家习仲勋同志“一定要把生产搞上去”的谆谆教诲，大力推进供给侧结构性改革，创新发展思路，转变发展方式，逐项落实“三去一降一补”措施，内调结构、外拓市场，不断增强自主研发能力，产品结构调整速度日益加快，基础管理、风险管控、党建工作得到进一步加强。

从2015年到2017年，该公司淘汰落后产能8万吨，减少低效、无效库存2亿元，归还银行贷款2亿元。

持续加大科技创新投入，围绕创新科技、创新市场、创新服务做文章，该公司新产品成果转化卓有成效。2017年9月，中钢洛耐申报的“大型焦炉用节能环保新材料关键技术研发及系列化产品应用”项目获得冶金科技一等奖，该公司还于当年成功通过了国家级高新技术企业认定；“电子垃圾和有色固废熔融—精炼炉长寿炉衬集成技术的研究与应用”项目获得全国建材行业技术革新二等奖，“高炉用新型赛隆结合碳化硅耐火材料的研制与应用”项目获得河南建材行业技术革新奖一等奖。该公司积极打造新型绿色节能耐火材料国家地方联合工程实验室、河南省绿色节能新型耐火材料工程实验室等创新平台，孵化出高技术、高附加值、高利润的市场急需新产品、新技术。该公司“无铬化”“低碳化”“轻型化”“功能化”等环境友好型和资源节约型新技术、新产品在耐材行业中独占鳌头，销售产品中新产品比例达到70%。

同时，该公司积极推进企业混合所有制改革、健全法人治理结构、完善市场化经营机制、解决历史遗留问题，内生动力不断被激发，发展活力逐渐增强，整体竞争力提升，企业经营效益明显改善，各项经营指标逐年上升。

2017年，中钢洛耐实现扭亏；2018年、2019年，经营效益明显提升，分别实现利润8087万元、1.08亿元，呈现出稳中向好的发展态势，逐渐走上了转型升级、变革新生、高质量发展之路。（记者 赵志伟 通讯员 段延青）