洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中钢洛耐转型升级迈出高质量发展新步伐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-15 08:37

　　昨日，记者从中钢洛耐科技股份有限公司(简称中钢洛耐)获悉，2020年1月至9月，该公司力克新冠肺炎疫情的不利影响，完成营业收入15亿元，实现利润1.3亿元，营业收入和利润均超额完成预算目标任务，其中，利润已超额完成全年预算目标任务，实现了生产经营的稳步提升。同时，中钢洛耐改革发展工作有序、稳步向前推进，实现了厂院整合，打造了新的“洛耐”，完成了混改、股改工作，目前已经进入科创板上市辅导阶段。

　　中钢洛耐相关负责人告诉记者， 2020年年初，公司深入学习贯彻习近平总书记统筹推进疫情防控和经济社会发展的系列重要讲话和重要指示精神，认真落实国务院国资委的决策部署，按照市委、市政府和中钢集团党委的要求，在做好疫情防控工作的同时，努力抓好生产经营，积极推进混合所有制改革，取得了当前令人振奋的好成绩。

　　中钢洛耐的前身，是始建于1958年的冶金工业部洛阳耐火材料厂。这个“共和国长子”，是新中国“一五”期间自行设计、自行建设的第一家大型国有耐火材料生产企业，产品广泛应用于钢铁、有色、建材、化工等高温工业。

　　几十年来，中钢洛耐始终围绕我国高温工业的技术进步不断发展，承担了国家“六五”“七五”“八五”“九五”等重大耐火材料科技攻关项目，为我国耐火材料事业及高温工业的发展作出了突出贡献。

　　在经济转型过程中，中钢洛耐也曾遭遇过困难和低谷。面对重重压力和挑战，中钢洛耐全体职工以党的十八大、十九大会议精神及习近平总书记关于国企改革的系列重要指示精神为指导，传承红色基因，时刻铭记老一辈无产阶级革命家习仲勋同志“一定要把生产搞上去”的谆谆教诲，大力推进供给侧结构性改革，创新发展思路，转变发展方式，逐项落实“三去一降一补”措施，内调结构、外拓市场，不断增强自主研发能力，产品结构调整速度日益加快，基础管理、风险管控、党建工作得到进一步加强。

　　从2015年到2017年，该公司淘汰落后产能8万吨，减少低效、无效库存2亿元，归还银行贷款2亿元。

　　持续加大科技创新投入，围绕创新科技、创新市场、创新服务做文章，该公司新产品成果转化卓有成效。2017年9月，中钢洛耐申报的“大型焦炉用节能环保新材料关键技术研发及系列化产品应用”项目获得冶金科技一等奖，该公司还于当年成功通过了国家级高新技术企业认定；“电子垃圾和有色固废熔融—精炼炉长寿炉衬集成技术的研究与应用”项目获得全国建材行业技术革新二等奖，“高炉用新型赛隆结合碳化硅耐火材料的研制与应用”项目获得河南建材行业技术革新奖一等奖。该公司积极打造新型绿色节能耐火材料国家地方联合工程实验室、河南省绿色节能新型耐火材料工程实验室等创新平台，孵化出高技术、高附加值、高利润的市场急需新产品、新技术。该公司“无铬化”“低碳化”“轻型化”“功能化”等环境友好型和资源节约型新技术、新产品在耐材行业中独占鳌头，销售产品中新产品比例达到70%。

　　同时，该公司积极推进企业混合所有制改革、健全法人治理结构、完善市场化经营机制、解决历史遗留问题，内生动力不断被激发，发展活力逐渐增强，整体竞争力提升，企业经营效益明显改善，各项经营指标逐年上升。

　　2017年，中钢洛耐实现扭亏；2018年、2019年，经营效益明显提升，分别实现利润8087万元、1.08亿元，呈现出稳中向好的发展态势，逐渐走上了转型升级、变革新生、高质量发展之路。（记者 赵志伟 通讯员 段延青）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳兴洛湖公园空中“乐道”全线建成...
  • 洛阳这场国家级大赛将在“央视频”全...
  • 《洛阳市2020—2021年秋冬季大气污染...
  • 李亚在调研博物馆建设工作时强调：在...
  • 9月洛阳网“百姓呼声” 回复率为96.8%...
  • 看！陆浑水库上，乘风破浪的“老司机...
  • 洛阳这场秋雨，有人工增雨的功劳
  • 秋雨连绵秋意浓 秋菊娇艳惹人爱
  • 刚刚公示！洛阳这些人拟获国家级表彰！
  • 国际范儿！一场国际农业合作博览会将...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月14日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    百岁老人李枝荣：早睡...
    汝阳县三屯镇杜沟村：...
    秋雨连绵秋意浓 秋菊娇...
    伊川县上元村脱贫户金...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605