洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国抗疫先进个人王燕：坚守抗疫一线 彰显党员担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-15 08:37

王燕在值班(受访者供图)

　　从武汉返洛数月，王燕仍时不时想起在方舱医院工作的日子。坚强的患者，敬业的医护人员，大家不屈不挠与新冠肺炎疫情斗争的精神，这些点滴都深深印在王燕脑海里，令她终生难忘。

　　王燕是孟津县第二人民医院呼吸与危重症医学科护士长。2月9日，到达武汉后，王燕担任河南省第五批援鄂医疗队洛阳地区领队和临时党支部委员。面对病毒和陌生的工作环境，王燕不断鼓励和带领同事们迅速进入战斗状态。

　　进入方舱医院后，王燕发现不少患者都出现焦虑、恐惧等心理问题。虽然穿着厚厚的防护服走路不便，但王燕还是耐心去安抚焦虑不安的患者，鼓励他们树立战胜病魔的信心。一位60多岁的患者经常告诉王燕自己心慌、胸闷，可监测生命体征显示正常，王燕担心她出现了心理问题。一有空王燕就和她聊天，告诉她如何保持良好的情绪，如何与疾病抗争，如何更加积极地配合治疗。慢慢地患者情绪稳定了，心慌、胸闷的症状也逐渐消失了。

　　在武汉抗疫期间，王燕要负责整理火线入党医护人员的资料，经常忙到凌晨，顾不上给家里报个平安。“妈妈，都一个多月了，你什么时候才能回来？我想你了！我给你发视频通话你也不接，你是不是不想让我看到你没有头发？妈妈，你无论变成什么样，在我心里都是最美的！妈妈，你一定要保护好自己，我们都等着你平安回家！”看到儿子发来的微信，王燕哭了……

　　“我只是尽到了一名党员和医务工作者的责任，能成为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，我感到非常荣幸，身上的责任更重了。”王燕说，她会把援鄂抗疫的难忘经历转化为工作的强大动力，牢记党员和医务工作者的双重使命，刻苦钻研业务，积累临床经验，带领护理团队踏踏实实工作，为党旗增光添彩。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳兴洛湖公园空中“乐道”全线建成...
  • 洛阳这场国家级大赛将在“央视频”全...
  • 《洛阳市2020—2021年秋冬季大气污染...
  • 李亚在调研博物馆建设工作时强调：在...
  • 9月洛阳网“百姓呼声” 回复率为96.8%...
  • 看！陆浑水库上，乘风破浪的“老司机...
  • 洛阳这场秋雨，有人工增雨的功劳
  • 秋雨连绵秋意浓 秋菊娇艳惹人爱
  • 刚刚公示！洛阳这些人拟获国家级表彰！
  • 国际范儿！一场国际农业合作博览会将...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月14日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    百岁老人李枝荣：早睡...
    汝阳县三屯镇杜沟村：...
    秋雨连绵秋意浓 秋菊娇...
    伊川县上元村脱贫户金...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605