全国抗疫先进个人王燕：坚守抗疫一线 彰显党员担当

从武汉返洛数月，王燕仍时不时想起在方舱医院工作的日子。坚强的患者，敬业的医护人员，大家不屈不挠与新冠肺炎疫情斗争的精神，这些点滴都深深印在王燕脑海里，令她终生难忘。

王燕在值班(受访者供图)

从武汉返洛数月，王燕仍时不时想起在方舱医院工作的日子。坚强的患者，敬业的医护人员，大家不屈不挠与新冠肺炎疫情斗争的精神，这些点滴都深深印在王燕脑海里，令她终生难忘。

王燕是孟津县第二人民医院呼吸与危重症医学科护士长。2月9日，到达武汉后，王燕担任河南省第五批援鄂医疗队洛阳地区领队和临时党支部委员。面对病毒和陌生的工作环境，王燕不断鼓励和带领同事们迅速进入战斗状态。

进入方舱医院后，王燕发现不少患者都出现焦虑、恐惧等心理问题。虽然穿着厚厚的防护服走路不便，但王燕还是耐心去安抚焦虑不安的患者，鼓励他们树立战胜病魔的信心。一位60多岁的患者经常告诉王燕自己心慌、胸闷，可监测生命体征显示正常，王燕担心她出现了心理问题。一有空王燕就和她聊天，告诉她如何保持良好的情绪，如何与疾病抗争，如何更加积极地配合治疗。慢慢地患者情绪稳定了，心慌、胸闷的症状也逐渐消失了。

在武汉抗疫期间，王燕要负责整理火线入党医护人员的资料，经常忙到凌晨，顾不上给家里报个平安。“妈妈，都一个多月了，你什么时候才能回来？我想你了！我给你发视频通话你也不接，你是不是不想让我看到你没有头发？妈妈，你无论变成什么样，在我心里都是最美的！妈妈，你一定要保护好自己，我们都等着你平安回家！”看到儿子发来的微信，王燕哭了……

“我只是尽到了一名党员和医务工作者的责任，能成为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人，我感到非常荣幸，身上的责任更重了。”王燕说，她会把援鄂抗疫的难忘经历转化为工作的强大动力，牢记党员和医务工作者的双重使命，刻苦钻研业务，积累临床经验，带领护理团队踏踏实实工作，为党旗增光添彩。（记者 孙小蕊）