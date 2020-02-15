李亚会见泰国正大集团客人

昨日，市委书记李亚会见来洛考察的泰国正大集团地产企业中国区首席执行官曹建华一行，双方就深化洛阳与泰国有关方面、与正大集团各领域合作进行深入交谈。

昨日，市委书记李亚会见来洛考察的泰国正大集团地产企业中国区首席执行官曹建华一行，双方就深化洛阳与泰国有关方面、与正大集团各领域合作进行深入交谈。

李亚说，正大集团是改革开放后最早进驻洛阳的外资企业之一，多年来积极支持洛阳建设，在洛各项事业发展富有成效，也为中泰两国友谊发展作出了积极贡献。习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上强调，要坚定不移全面扩大开放，为我们持续提升开放水平、深化洛阳与正大各项合作提供了遵循。当前，洛阳正在谋划“十四五”发展，认真落实新发展理念，紧盯先进装备制造这个“看家产业”，着力抓好创新驱动发展、城乡统筹发展、文旅融合发展等重点，积极融入新发展格局，也将为包括正大在内的各类市场主体提供更大发展机遇和广阔空间。希望正大集团发挥世界500强企业的国际化、产业链优势，一如既往保持与洛阳的良好合作关系，在文旅产业、先进装备制造、农业、城市建设、自贸、开放等领域进一步拓展深化新的合作空间和合作方式。洛阳将为正大集团在洛合作、推进中泰文化经贸交流等提供一流环境和服务，努力实现共赢发展。

曹建华表示，正大集团将继续聚焦洛阳、深耕洛阳，持续抓好在洛项目建设运营，同时积极在文化旅游、科技创新、跨境商贸、装备制造、新零售、乡村振兴等领域寻找新的合作机会，为洛阳发展作出更大贡献。正大也将继续当好洛阳与泰国有关方面交流合作的纽带，推动双方在更广阔领域取得务实合作。

正大集团副总裁傅学军，市领导王琰君、魏建平等参加会见。（记者 李东慧）