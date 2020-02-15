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记者跑腿：贷款购买二手房，贷款服务费咋收取？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-15 08:37

　　本期关注

　　近日，市民刘先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，本月初，他通过房产中介贷款购置一套市区的二手商品房。在办理贷款手续过程中，房产中介一再更改贷款服务费收取标准，这让他心里直打鼓，房产中介只是帮忙贷款，跑银行送材料，就能收取高额费用吗？房产中介额外收取贷款服务费的行为是否合规？记者对此进行了调查。

　　听您倾诉

　　今年29岁的刘先生是我市一家商砼车生产企业职工。本月初，经洛龙区太康路的一家房产中介推介，他以156万元的价格购置了洛龙区政和路上某小区的一套三室住宅。

　　“156万元是卖方的净落价，房产过户费、房产中介服务费等费用均由我承担。”刘先生说，签订的房屋买卖居间合同约定，采取银行按揭贷款方式支付房款，房产中介收取总房款的2%为中介服务费，房产中介服务至办结所有手续。

　　让刘先生意外是，他到银行办完按揭手续后，房产中介突然告知要收取总房款0.5%的贷款服务费。刘先生说，他和房产中介讨价还价后，对方说最低收总房款的0.3%。

　　随后，刘先生在洛阳网“百姓呼声”平台上发帖讲述了自己的遭遇，并向主管部门进行咨询。几天后，房产中介联系他说，近期，贷款银行有优惠措施，贷款服务费不再需要客户承担。也就是说，他不必再支付贷款服务费。

　　所跑单位

　　市住房保障和房产服务中心

　　市市场监督管理局

　　跑腿经历

　　贷款服务费普遍存在，各家收费标准不一

　　针对刘先生的遭遇，连日来，记者以购房者身份探访了多家房产中介，发现这些房产中介存在额外收取贷款服务费的情况，但各家说法不一，收取方式也不尽相同。一般情况下，除了2%的中介服务费，房产中介还会根据购房者的需求额外收取0.5%的服务费，服务费包括贷款、评估等，或者将几项服务费用合并打包,收费由头各不相同。

　　在涧西区天津路上一家全国连锁房产中介门店，工作人员称，他们以费用打包方式收取服务费，其中贷款评估费是总房款的0.5%。该工作人员坦言，贷款服务并不强制，如果从中介走贷款，一切程序中介全包，可以帮忙解决贷款过程中出现的问题，客户选择自己贷款的话，则不会收取贷款费用。

　　另外一家房产中介只有一个收费标准，即总房款的2.5%，包括2%的中介服务费及0.5%的服务保障费。无论购房者是否需要贷款买房，都不会额外收取贷款、评估等其他服务费用。工作人员介绍，服务保障费是为了保障后续房源的安全性，是可进行赔付的保障费用。

　　服务费金额可商量，遇“半道加价”可举报

　　市住房保障和房产服务中心相关科室负责人说，在服务费方面，房地产经纪管理办法第十八条指出，房地产经纪服务实行明码标价制度，需要在经营场所醒目位置标明房地产经纪服务项目、服务内容、收费标准及相关房地产价格和信息，不得收取任何未予标明的费用；不得利用虚假或者使人误解的标价内容和标价方式进行价格欺诈；一项服务可以分解为多个项目和标准的，应当明确标示每一个项目和标准，不得混合标价、捆绑标价。

　　该负责人还说，贷款服务费是房产中介或按揭担保公司帮买方办理房贷的手续费用，目前法律并无禁止。不过，房产中介须在签订合同前，说明此费用的存在。如果买家愿意接受费用，并且经过协商写进合同，则贷款服务费合乎情理。对于“半道加价”的情况，买家可予以拒绝，同时向监管部门投诉举报。

　　市市场监督管理局相关科室负责人说，房产中介服务领域收费属于市场调节价，经营者可自主定价，但在提供服务的同时也要遵守价格法等法律规定，对收取费用需要明码标价，不得收取任何未标明的费用，同时也不能采取价格欺诈等手段诱骗消费者进行交易，如违反上述规定，市场监管部门可依法进行查处。

　　市住房保障和房产服务中心相关负责人提醒准备购买二手房的市民，交易前，一定要看清房屋买卖居间合同中约定的房产中介提供的服务内容，如果希望中介费也包含贷款服务、办证服务等费用，那么经过与房产中介协商，应在合同中明确。如果房屋买卖居间合同中约定贷款服务费的收费项目，且没有异议，属于双方平等自愿行为，买方应遵守。

　　诉求人评价

　　感谢《洛阳晚报》记者。(记者 郭学锋 通讯员 刘飞 陈翔)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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