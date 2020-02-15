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汝阳县城关镇河西村： 生态宜居乡村美 多点开花富路宽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-15 08:25

村民在家门口的扶贫车间上班

      “原来进出村的路只有三四米宽，过辆车都难。现在大马路畅通，开车到县城只需要十几分钟。”昨日，汝阳县城关镇河西村村民王向阳站在家门口，望着笔直的大路，喜不自胜。

　　河西村地处伏牛山北麓、洛峪河岸边。村子曾经交通闭塞，进出村庄要沿着小路绕过几座山。如今，河西村很好找，村子就在郭木线汝阳段旁，路两侧是整洁的民居。

　　“过去进出村只有小路，开车到县里，得绕一个多小时。”王向阳记得，因为村里穷，外出打工的村民不愿再回来。2015年，郭木线汝阳段改建工程建成通车，宽敞的道路从这里经过，让这个曾藏在山里的村庄焕发出勃勃生机……

村里的白鹭广场

　　过去，河西村不仅发展滞后，环境也令人担忧。原本每年都来村里栖息的白鹭，一连几年不再出现。自2017年起，河西村疏浚河道，新建绿地、护坡，栽种花卉、树木。村“两委”还从村集体收入中划拨一部分，安排贫困户定期巡河，打捞河里的垃圾。很快，河西村换上新“衣裳”，白鹭飞了回来。

　　“到了夏天，经常能看到在河边觅食的白鹭，以前不到百只，现在多到数不过来。”王向阳指着村里的一棵大树说，“那棵树上就挂着三四个巢哩。”

　　“你瞅，村里还对民居的外墙进行美化，在河边修建白鹭广场，我们的日子越过越美了！”说起村子的新貌，王向阳赞不绝口。

　　现在，河西村不仅白鹭翩翩，外出打工的村民也陆续返乡。

　　2018年，河西村建起了扶贫车间，在广东做生意的村民卢闯飞决定返乡。他承包扶贫车间，生产浴用制品，产品远销海外，带动村里20余户贫困户增收。

　　走进扶贫车间，浴用制品的香味扑鼻而来，村民们正在埋头工作。扶贫车间建成时，村民王关怀就在这里打工，每月能赚2000多元，不仅有休息日，还有加班费。“扶贫车间建到家门口，我们不出村就能就业增收。这份工作轻松又赚钱，亲戚们都羡慕我。”王关怀说。

正在修建的写生基地

　　“路一通，村里不仅发展好了，连破房子都变成‘宝’。”河西村党支部书记张聚才笑道。2018年秋天，我市一家文化传播公司的工作人员来到河西村采风，没想到他们看上了路边山坳里十几座塌了一半的老房子。张聚才说，这家公司的工作人员把破房子当“宝贝”，租下来改建成民宿和写生基地。

　　窑洞、瓦房、石头墙……老房子的改造采用“修旧如旧”的方式，保留住西河村的特色，也留住了乡愁。张聚才没想到，貌不惊人的破房子竟能变成“艺术品”。

　　眼下，民宿和写生基地已初具规模，处处显示出乡村的古朴与宁静。“将来，这里会吸引一批批游客和学生前来住宿、写生，河西村的人气会越来越旺，致富路会越走越宽！”说起河西村的未来，张聚才满怀期待。(记者 何奕儒 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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